Kan LINK falle under $15 i løpet av de kommende dagene?

LINK , det opprinnelige tokenet på Chainlink, ser ut til å ha sett bedre dager, i det minste når det gjelder 2021. På publiseringstidspunktet handles mynten for 18,21 dollar, ifølge data fra Coinmarketcap.com. Dette er et ras på 52 % fra toppene i begynnelsen av november. Men kan LINK gli under $15-merket i løpet av de kommende dagene? Her er noen fakta om prisutviklingen

Til tross for nedgangen de siste ukene, er Chainlink fortsatt et av de mest spennende blokkjedeprosjektene i verden.

Hawkish FED-sentiment har også sett et alvorlig nedadgående press på LINK de siste dagene.

LINK handles litt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som antyder en mulig bearish trend

Datakilde: Tradingview.com

LINK – prisutvikling og prediksjon

Krypto-vinteren som har stormet det meste av desember har tæret på mange mynter, og LINK har ikke blitt spart. Mynten har mistet nesten halvparten av sin verdi etter å ha nådd topper i november. Det tekniske diagrammet peker også mot en nedadgående trend.

Analytikere ser at LINK bryter under $15 de kommende dagene, et utvikling som kan sette en bearish tone for resten av året. Ikke desto mindre kan uforutsigbarheten til LINK fortsatt sette opp en "kjede" av hendelser som fører til et mini kjøpsrally. Men mynten må bryte oppsidemotstanden på $19,2, noe som ser usannsynlig ut med tanke på bearish press.

Bør du kjøpe LINK?

Som nevnt ovenfor er Chainlink, plattformen knyttet til LINK-tokenet, et av de mest spennende blokkjedeprosjektene akkurat nå. Selv om prisene har falt de siste ukene, er de langsiktige underliggende indikatorene svært positive. Så hvis du har sett på rett tidspunkt for å kjøpe deg inn på LINK med rabatt, er dette din sjanse.