Kan Metacade lede et rally i et bjørnemarkedet?

Etter galskapen i oksemarkedet i 2021 slo kryptovinteren virkelig til i 2022, med vanskeligheter med å forutsi hvor lenge det vil fortsette. Erfarne investorer vet at selv om interessen for krypto kan være litt lavere, er bjørnemarkeder faktisk den perfekte tiden for å akkumulere sterke prosjekter med nytte, for å få mest mulig ut av neste oksemarked. Selv under forholdene i et bjørnemarked er det fortsatt avkastning å hente i et rally på bjørnemarkedet.

Metacade er et nytt prosjekt som i investeringskretser blir ansett som et topp valg for suksess i 2023 og videre, og med noen utrolige resultater i presale. Med $ 1 million solgte tokens i løpet av de første tre ukene er det mange som støtter ideen om at Metacade kan være et prosjekt som er i stand til å lede et rally på bjørnemarkedet.

Hva er Metacade?

Metacade er en revolusjon innen Web3-spilling, og prosjektet er godt i gang med ambisjonen om å bygge den største play-to-earn (P2E)-arkaden i metaverset. Prosjektet har allerede fått mye positiv oppmerksomhetr som et resultat av Matacade sitt omfattende whitepaper som ble sluppet i forkant av presale. Whitepaper beskriver planer om å bygge et omfattende økosystem av funksjonalitet rundt P2E-arkaden, som driver enorme nivåer av engasjement og skaker opp gaming-universet i prosessen.

Ved å utnytte det mest ekspansive settet med spilltitler, setter prosjektet seg i en god posisjon med seriøs fremdrift for å bygge i 2023. Dette forsterkes av den positive effekten av en rekke andre komplementære funksjoner som utgjør kjernen i økosystemet.

En nøkkelfunksjon er en overbevisende og innovativ belønningsmekanisme. Bortsett fra å tjene belønninger for å spille spill i P2E-arkaden, kan brukere dra nytte av ulike spillestiler, konkurrerende spillstiger og turneringsspill.

Tilfeldige spillere kan fortsatt tjene ved å gi bidrag som øker innholdet på plattformen. Dette kan være gjennom aktiviteter som å skrive anmeldelser av spill eller dele nyttig alfa for å oppmuntre brukere til å hjelpe til med å forbedre plattformen. Dette vil bli en effektiv pådriver for brukervekst, uavhengig av om markedene opplever en kryptovinter.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade har en rekke sammenkoblede funksjoner, og for å få mest mulig ut av plattformen har prosjektet laget et verktøy-token, MCADE. MCADE muliggjør ikke bare belønningsmekanismene, men fungerer også som et byttemiddel på tvers av plattformen. Tokenet tilrettelegger aktiviteter som å kjøpe varer eller delta i turneringer, og skaper iboende verdi.

Nytten til Metacade-tokenet har blitt laget på en slik måte at den er investorvennlig. Den støtter en også en innsatsmekanisme som MCADE-innehavere kan benytte seg av. Dette gir et ideelt sett med investeringsmuligheter for potensielle investorer, for selv om token-verdien uunngåelig vil øke over tid, kan de også tjene en passiv inntekt i retur for å hjelpe nettverket.

Dette høye nivået av nytte er bare en grunn til at prosjektet ser ut til å være i stand til å lede et rally i et bjørnemarkedet, gitt at nytten nødvendigvis vil drive en prisøkning, enten krypto-universet er midt i en kryptovinter eller ikke.

Metagrants er et fascinerende trekk som med rette vekker oppmerksomhet. Den lar spillutviklere presentere ideene sine for Metacade-fellesskapet for en sjanse til å motta finansiering. MCADE-innehavere vil kunne bruke sine tokens til å stemme på hvilke prosjekter som mottar midler fra kassen, noe som sikrer et spilloppsett av topp kvalitet samt solid brukeroppbevaring gjennom et ekstremt nivå av engasjement.

Er Metacade en god investering?

Prosjektutviklerne har forstått behovet for selvforsyning på lang sikt, og som et resultat er det allerede skissert en rekke ulike inntektsstrømmer for å bidra til å drive prosjektet fremover over tid.

MCADE-tokenet viser i seg selv en høy nytteverdi, og prisen bør forventes å stige i takt med at plattformen tas i bruk. Gitt at så mange av prosjektets funksjoner er designet for å skape positive sykluser av engasjement, er det ingen overraskelse at MCADE har blitt godt mottatt og har nok potensial til å drive et rally i bjørnemarkedet helt på egen hånd.