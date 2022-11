Kan Metacade, som Decentraland, bli et av de mest populære Metaverse-spillene i 2023?

Dataspilling er en av hovednæringene som vil oppleve store endringer når metaverset blir en teknologi for massene. Populære metaverse-spill som Decentraland og The Sandbox har allerede fått en lojal fanbase med hundretusenvis av dollar i transaksjoner innad i spillet. En ny aktør, Metacade, ser for seg samme suksess nå som spilling i metaverset virkelig har skutt fart.

I denne artikkelen skal vi ta en titt på hva som gjør Decentraland til et av de mest populære metaverse-spillene, og hvorfor Metacade snart kan følge i deres fotspor

Hva er Decentraland?

Decentraland er en virtuell 3D-verden basert på Ethereum-blokkjeden. Her selges pakker med LAND som NFT-er på Decentraland Marketplace, og med LAND kan spillere bygge akkurat hva de vil som spill, kasinoer, hoteller, møterom og mer. For å kommunisere med andre og verden rundt bruker spillerne tilpassbare avatarer.

Det som gjør Decentraland så unikt er desentraliseringsaspektet ved plattformen. Det er ikke en enkel enhet som verken eier eller administrer Decentraland, istedenfor spiller fellesskapet en stor rolle når det kommer til utviklingen av den virtuelle verdenen.

Hvorfor er Decentraland et av de mest populære metaverse-spillene?

Kun fantasien setter grenser

I Decentraland er det noe som heter Builder . Denne builderen lar hvem som helst uttrykke sin kreativitet og lage landskap på deres land ved å bruke forhåndsdefinerte objekter. De kan til og med importere lyder og teksturer for å virkelig uttrykke sin visjon. Brukerne har mulighet til å bruke ressurspakker med egendefinerte maler, eller bygge gjenstander fra bunnen av som de kan selge på markedsplassen for profitt.

Brukere får fordeler av prosjektene sine

En viktig del av desentraliseringsaspektet til Decentraland er at spillere eier og drar nytte av sine kreasjoner. Et lignende, populært metaverse-spill, Meta’s Horizon Worlds, promoterer sterkt brukergenerert innhold, men tar en stor del av profitten selv .

I motsetning lar Decentraland spillere virkelig eie og tjene penger på prosjektene sine i stedet for å ta verdi fra skaperne og ikke gi noe tilbake. De gir direkte belønning for tiden og innsatsen spillerne legger ned i fellesskapet.

Metaverse-økonomien

Eierskapsaspektene beskrevet ovenfor har ført til en fullt fungerende økonomi inne i Decentraland. Brukere kan betale for virtuelle varer og tjenester, kjøpe LAND for å bygge på, og skaffe unike klær og smykker med Decentraland-tokenet MANA. Dette har igjen ført til at Decentraland har blitt et av de mest populære metaverse-spillene, fylt med hundrevis, om ikke tusenvis, av opplevelser bygget og eid av spillerne.

Hva er Metacade?

Metacade er en virtuelt fellesskapshub bygget for fremtiden til metaverse-spilling. Det er et sted hvor Web3 -entusiaster møtes for å fordype seg i GameFi og metaverse-kultur hvor det er rom for å snakke i sanntid, oppdage de mest populære metaverse-spillene og lære hvordan du kan tjene mer med Play2Earn.

I likhet med Decentraland planlegger Metacade å bli fullstendig desentralisert. For å oppnå dette gir Metacade verdien rett tilbake i hendene til spillerne med et innovativt belønningssystem, grasrotspillutvikling og en fellesskapsbygd virtuell arkade.

Hvordan kan Metacade bli en av de mest populære metaverse-spillplattformene?

Metacade setter felleskapet først

Metacade bygges med felleskapet som høyeste prioritet. Den desentraliserte naturen til Web3 betyr at sentraliserte fellesskapshuber blir stadig sjeldnere, noe som øker barrierene for inngang ettersom nye spillere sliter med å holde tritt med spillrevolusjonen. Metacade har alt du måtte ønske å vite om GameFi på ett sted med et omfattende tilbakemeldingssystem, resultatlister og muligheter for å lage innhold som gjør metaverse-spilling tilgjengelig for alle.

Øk spilleinntekten din

For å oppmuntre fellesskapet til å dele sine tanker planlegger Metacade å betale brukere med sitt opprinnelige MCADE-token hver gang de skriver en anmeldelse eller legger ut noen av de mest populære GameFi-alfaene. Men mer enn det har Metacade til hensikt å bygge et testmiljø der utviklere betaler for fellesskapets tilbakemeldinger. Gebyrene utviklerne betaler går direkte i lommene til betatestere og felleskassen, i stedet for eieren av studioet.

Finansierer de beste Play2Earn-titlene

I 2023 planlegger Metacade å gi sin første Metagrants. For å vinne en Metagrant må utviklere pitche ideene sine til Metacade-fellesskapet, og brukerne stemmer fram sine favorittideer som de ønsker skal motta finansiering og støtte. Etter hvert planlegger Metacade å fylle sin virtuelle arkade med dusinvis av titler bygget sammen med, og støttet av felleskapet.

Bør du kjøpe Decentraland eller Metacade?

Det er ingen tvil om at Decentraland er et av de mest populære metaverse-spillene med fantastisk langsiktig potensial. Men om du ønsker å være med fra starten av er nok det dessverre altfor sent.

Den raske veksten i metaverse-dataspilling representerer imidlertid en betydelig mulighet for Metacade. Etter hvert som den vokser ut fra startfasen har Metacades plattform og MCADE-token et utrolig potensiale for å virkelig bli stort innen krypto. Dette kan føre til en enorm økning i verdi de neste årene om du er med som en av de tidligere investorene til Metacades visjonære filosofi. Om du ser etter et prosjekt med et enormt potensial kan du ikke gå feil med Metacade.

