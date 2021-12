SafeMoon (SFM) ble lansert som et fellesskapsdrevet DeFi-token. Teknisk sett en meme-mynt, håpet var å utfordre andre høyvekst meme-mynter som Shiba Inu og Dogecoin. SafeMoon eksploderte og nådde all-time high i april. Men ting har ikke gått bra siden den gang. Sjekk ut noen høydepunkter nedenfor:

Etter å ha nådd all-time high i april, har SafeMoon (SFM) mistet nesten 90 % av verdien

Bare i desember har mynten sett et månedlig fall på over 50 %, selv om den har gjeninnhentet noen av disse tapene.

I motsetning til andre meme-mynter, legger SafeMoon (SFM) til mer nytte, inkludert en Android- og iOS-versjon av SafeMoon-lommeboken.

Datakilde: Coinmarketcap.com

SafeMoon (SFM) – prisprediksjon og analyse

Det største spørsmålet for de fleste investorer akkurat nå er om SafeMoon (SFM) kan gjenskape den eksplosive veksten den viste i 2021. Da den var på topp i april hadde mynten faktisk klart å levere en ROI på nesten 45 000 % siden starten. Motvind i det bredere kryptomarkedet har ført til at SafeMoon (SFM) stuper fra høydene i april.

I skrivende stund handles mynten til $0,001668, ned 7% i løpet av intradag. Det er svært usannsynlig at vi vil se noen større økning i år. Men ettersom SafeMoon fortsetter å legge til flere nyttefunksjoner i økosystemet sitt, kan mynten bli mye mer verdifull i det lange løp.

Bør du kjøpe SafeMoon (SFM)?

Det er viktig å merke seg at SFM fortsatt er et meme-token. Ja, vi ser flere nyttefunksjoner komme inn i økosystemet, men de er ikke på langt nær så verdifulle som for eksempel Solana (SOL).

Av denne grunn er SFM utsatt for stor volatilitet og bør sees på som en kortsiktig spekulativ eiendel akkurat nå. For investorer som ønsker å ri på en bullish oppadgående trend i 2022, er dette den ideelle tiden å kjøpe SFM. Men når det gjelder langsiktig verdi er det veldig vanskelig å se noen oppside.