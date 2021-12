Det bredere kryptomarkedet har opplevd betydelig salgsaktivitet de siste ukene. Men midt i det hele ser det ut til at Solana (SOL) har holdt seg stødig. Men kan mynten faktisk stige over $180?

Tross alt er mellomlang trend på Solana fortsatt veldig bullish. Den siste motvinden trakk SOL tilbake til omtrent $150. Men vår tekniske analyse ser at en bullish reversering kommer, og dette kan presse Solana nærmere $200. Her er hva som har skjedd så langt:

Nylig markedsvolatilitet har kuttet handelsvolumet med nesten 40 %, noe som gir den perfekte dip for å kjøpe

$150 er fortsatt Solanas (SOL) støttenivå, og mynten har blitt handlet godt over det i den siste tiden

Solana var opp 18 % i løpet av få dager etter å ha falt under $150, noe som indikerer en bullish reversering.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) – Prisprediksjoner og -analyse

Selv om Solana har svevet mellom $150 og $170 de siste dagene, har vi ennå ikke sett et reelt utbrudd fra et bullish synspunkt. Dette er faktisk i samsvar med det bredere markedssentimentet i kryptosektoren, der volatiliteten har regjert.

Noen analytikere ser imidlertid motstandsnivåer på mellom $200 og $250. Så selv om et brudd ville slå til på det nivået, kan SOL fortsatt komme godt over $180 og enda bedre, over $200. Dessuten er den relative styrkeindeksen rundt 43 akkurat nå, noe som kan tyde på at et bullish momentum er fullt mulig på kort sikt.

Bør du kjøpe Solana (SOL)?

Solana har alltid vært en god langsiktig investering for enhver kryptoinvestor. Hvis du kjøper BTC, ETH og de andre store myntene, er det fornuftig å også ha SOL i porteføljen din. For kortsiktige investorer er en bullish utvikling i løpet av de kommende ukene mulig. Men det er alltid risiko for betydelig volatilitet også.