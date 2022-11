Kan sosiale tokens utfordre Meta og TikTok? Intervju: P00LS

Sosiale tokens er ett av mange lag i metaversen (noe jeg nylig skrev om).

Noen hevder at en blokkjede-domisiliert struktur kan være et bedre system, der både skapere og forbrukere tar en større del av kaken enn det nåværende systemet dominert av store aktører som Meta, TikTok og så videre.

P00ls er en plattform som håper at Web3 forstyrrer plassen. De har en plattform som lar skapere og merkevarer lansere sine egne sosiale tokens og distribuere dem til sine lokalsamfunn, og blir valutaer for hvert respektive økosystem.

I dag intervjuer vi Hugo Renaudin, administrerende direktør i P00LS, og stiller noen spørsmål som oppstår fra det ambisiøse prosjektet, samt spør om deres nylanserte Creator World og token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds virker som et interessant konsept. Hva er planen din for å tiltrekke brukere til det, i stedet for konkurrentene som finnes i området med lignende protokoller?

Jeg tror nøkkelen er at vi bygger for fans og ikke for spekulanter, mens den forrige generasjonen av fan-token-plattformer stort sett var rettet mot kryptohandlere og spekulanter. Hva dette betyr er at vi fokuserer på å skape opplevelser for folk å tjene (mot kjøpe) og bruke (mot selge) de sosiale symbolene til favorittskaperne deres for å få tilgang til meningsfulle opplevelser og interaksjoner. Når du tenker på Creator Worlds, er det her denne fellesskap-til-skaper-interaksjonen skjer, og hvor folk enkelt kan bruke sosiale tokens for å få nytte. Dette er sentrum av fan-til-skaper-forholdet, der et sosialt token lar deg låse opp nivåer av deltakelse og involvering av et fellesskap som du ikke ser i lignende fan-token-protokoller, eller til og med med web2 sosiale medieplattformer.

CJ: Med mye av den sosiale medie- og innholdsskapende siden av Internett kontrollert av store selskaper (TikTok, Meta osv.), tror du deres innflytelse og nettverkseffekter i fremtiden kan overføres til web3-området? Hva ville for eksempel stoppe Meta fra å lansere en sentralisert versjon av noe som Creator Worlds?

Du har rett, eldre web2-plattformer har et konkurransefortrinn fordi de allerede har massepublikum og en brukerbase. Noen har gjort supervellykkede push til web3 akkurat som Reddit – som har skapt millioner av lommebøker for sine brukere.

Når det er sagt, for Meta og Tiktok å lage sosiale tokens ville det gå helt imot deres nåværende modell. Når du tenker på hva et sosialt token kan gjøre, er det en fantastisk måte å kjenne og kommunisere direkte med et fellesskap av fans. Hvis du lanserer et sosialt token og distribuerer det til fansen din, vet du hvem dine mest engasjerte fans er (de har mange tokens), og du kan samhandle med dem direkte (gjennom P00LS-verdener, eller en token-gated Discord-kanal for eksempel ). På den annen side er Metas og Tiktoks forretningsmodell å få skapere og merkevarer til å betale for denne informasjonen.

Det interessante er at vi faktisk kan bruke Meta og Tiktok til å skape verdier og meningsfulle interaksjoner for sosiale tokens. Vi kan bruke disse plattformene til å levere innhold direkte til innehavere av sosiale tokener. For eksempel har vi nettopp lansert en privat Instagram-konto for en av våre skapere Hugo Comte som bare er tilgjengelig ved å holde noen av hans sosiale tokens.

CJ: Er det vanskelig å lansere zerozeroDEX med hensyn til å tiltrekke likviditet i starten?

Vi er faktisk litt glade for å lansere vår DEX med lav likviditet! Måten vi ser for oss en sunn livssyklus for et sosialt token, er å først lansere med null likviditet og gjøre det kun mulig for et fellesskap gjennom engasjement og iterasjon, og deretter gradvis introdusere mer og mer likviditet.

Vi er i de tidlige stadiene akkurat nå, så vi trenger ikke for mye likviditet siden fans alltid kan tjene sine sosiale tokens. Vår innsats er at etter hvert som disse samfunnene vokser, vil etterspørselen også øke, som naturlig vil drive likviditet.

CJ: P00LS-tokenet ble nylig lansert midt i bjørnemarkedet. Hvor vanskelig har det vært å prøve å bygge mens markedet har krasjet i år?

Jeg tror dette er et mye bedre tidspunkt å lansere enn å ha lansering på toppen av oksemarkedet og nå ha en token til en mye lavere pris enn lanseringsprisen.

Når det er sagt, elsker jeg å bygge i bjørnemarkeder. Folk er mye mer fokusert på å bygge kontra å spekulere, og menneskene i samfunnet er her på lang sikt, ikke bare på kortsiktige spekulasjoner.

CJ: De fleste sosiale tokens er ned 90%+. I tidligere bjørnemarkeder falt mange mynter med lav likviditet så mye at de aldri nådde disse høydene igjen – tror du vi vil se det samme igjen her?

Igjen, den forrige generasjonen sosiale tokens ble bygget for spekulanter og kryptohandlere, og vi fokuserer på fans. Dette utgjør en enorm forskjell: uavhengig av tokenprisene, vil det alltid være fans som tjener tokens gjennom engasjement og bruker dem for å få tilgang til verktøy og opplevelser som lar dem være nærmere favorittskaperne sine.

Det kommer aldri til å endre seg uavhengig av token-prisen, og det er derfor vi legger så stor vekt på adopsjonen av sosiale tokens av ekte fans i motsetning til spekulanter.

CJ: Har du noen gang vurdert å operere uten et innfødt token? Vurderte du for eksempel å bruke $ETH til å handle mot skapertokener, i stedet for det opprinnelige P00Ls-tokenet?

Nei. Helt fra begynnelsen ønsket vi å bygge et fellesskap, en kollektiv fremtid der vi kan gjøre brukere og skapere til interessenter i protokollen vår på samme nivå som teamet vårt eller investorene våre. For dette trenger du en token, ellers er vi bare enda et web2-selskap!