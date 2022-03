Kryptomarkedet har generelt sett stabilisert seg etter en svært volatil periode i starten av 2022. Analytikere fokuserer nå på langsiktige utsikter, og en mynt som har fanget oppmerksomheten til alle er Kava (KAVA) . Kan den faktisk nå $40 ved årsskiftet? Her er det du trenger å vite:

Kortsiktig volatilitet har lagt mye press på KAVA

Å treffe $40 vil bety at mynten må vokse 10X fra dagens pris

Selv om dette ser mye ut, er det ikke helt umulig

Datakilde: Tradingview

Kava (KAVA) – Veien til $40?

For øyeblikket handles KAVA for rundt $3,89. Basert på ytelsen til kryptomarkedet de siste tre månedene, er det vanskelig å forestille seg at KAVA kan vokse 10 ganger før året er ute. Men det er faktisk ikke så vanskelig å forestille seg.

Det er flere grunner til dette. Først legger Kava til EVM-støtte. Flyttingen vil gjøre den interoperabel med ERC 20-tokens. Dette vil sannsynligvis presse flere DeFi-prosjekter inn i nettverket. EVM-støtte betyr også at apper som allerede er bygget for Ethereum kan distribueres på Kava.

I tillegg til dette ser det ut til at stemningen i markedet faktisk ser bedre ut enn for tre måneder siden. Investorer har begynt å prise inn de økonomiske og geopolitiske faktorene som spiller inn. Ettersom det bredere markedet øker, kan KAVA fortsatt følge med. Til tross for dette tror vi fortsatt at det er så mange nedsiderisikoer som vil gjøre drømmen på $40 veldig vanskelig å oppnå.

Er Kava (KAVA) verdt risikoen?

Kava er et flott prosjekt og har vært det de siste månedene. Den har rett og slett lidd under den generelle trenden i markedet. Men dens langsiktige verdi er fortsatt svært høy. Det faktum at det legger til mer interoperabilitet i systemet er en stor sak. Selv om den ikke når $40, kan den fortsatt tilby 3x eller 4x vekst.