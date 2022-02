Kryptovalutaer pleide å være synonymt med blokkjeder. Imidlertid har utvekslingsplattformer utstedt sine opprinnelige tokens i det siste ved å bruke fremtredende blokkjeder. På denne listen er Huobi Global og KuCoin. Denne artikkelen utforsker deres brukstilfeller, hvordan de fungerer og hvilken plattform som er den beste investeringen

KuCoin lanserte KuCoin Shares (KCS) som sitt nyttetoken i 2017. Det ble utstedt på Ethereum-blokkjeden. Det finnes en total forsyning på 200 millioner KCS, hvorav halvparten vil bli kjøpt tilbake og brent for å la 100 millioner være i omløp. Innehavere av minst 6 KCS vil bli belønnet daglig med KCS kjøpt tilbake med 50 % av KuCoins daglige handelsavgifter. KCS kan brukes til å betale rabatterte handelsavgifter på KuCoin.

Den kan brukes på SwirlPay, PlayGame, Splinterlands, Constant, CoinPayments og mange flere. I januar 2021 begynte KuCoin et månedlig tilbakekjøp og brenning av KCS ved å bruke 10 % av nettoresultatet som et deflasjonsmål. KuCoin planlegger å gjøre det om til et innfødt token som vil bli brukt til finansielle tjenester av KuCoin. Det vil også bli brukt som et styringstoken for KuCoin-fellesskapet i fremtiden.

Huobi Token (HT) ble utgitt i 2018. Innehavere kan delta i plattformens styring, nyte belønninger og få tilgang til spesielle arrangementer. Det er et ERC-20-token som driver nettverket og belønner brukere. Den fungerer også i HECO-kjeden for DeFi-plattformer.

Som tokens av samme type, vil de bli brent månedlig. Huobi planlegger å kjøpe tilbake HT med 20 % av inntektene. Innehavere kan nyte opptil 65 % rabatt på handelsgebyrer. De kan også få tilgang til nye kryptoprosjekter på Huobi Prime og tjene på dem.

Selv om KCS er verdt mer enn HT ($17,54 til $9,00), har HT en høyere markedsverdi ($1,4 milliarder til $1,3 milliarder). HT er den beste investeringen på grunn av dens mange funksjoner. Det vil gi en lønnsom investering i det lange løp.

I motsetning til de fleste kryptovalutaer, er de kanskje ikke helt desentraliserte. Som sådan, handle klokt og gjør research før du investerer.