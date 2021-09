Kryptolångiveren Celsius er igjen i søkelyset – denne gangen etter at delstaten Kentucky har beordret de til å stanse sin drift i regionen

Kentucky er den siste delstaten som har ilagt Celsius forbud mot å tilby sine produkter i deres jurisdiksjon. Tidligere har også Alabama, Texas og New Jersey gjort det samme. Dokumenter registrert hos Kentucky Department of Financial Institutions på torsdag viser at delstaten har beordret Celsius om å stanse sin drift overfor brukere i delstaten.

Kentuckys finanstilsyn hevder at Celsius sine rentebærende kontoer bryter med statens lovverk for securities. Celsius tilbyr sine brukere renter på enkelte kryptoprodukter, og det er disse fordelene, som ofte kalles “belønninger” eller “finansieringsgebyrer” delstaten har pekt ut som ulovlige tjenester.

Delstaten oppgir også lignende begrunnelser som de andre delstatene som har gjennomført lignende tiltak mot kryptoplattformen. Kentucky mener at Celsius ikke har gitt sine investorer god nok tilgang til kritisk informasjon, og forteller videre at disse rentebærende kontoene innebærer en helt unik risiko for kundene. Delstaten oppga så at Celsius kan anke avgjørelsen i en egen høring.

Selv om Celsius ikke offisielt har kommentert saken, skal en talsperson fra Celsius ha fortalt Bloomberg (som en kommentar til avgjørelsene fra de tre første delstatene) at selskapet var skuffet, og at de sier seg uenige i påstandene. Det ser nå ut til at Celsius har havnet i samme situasjon med delstatsregulatorene som BlockFi opplevde for noen uker siden.

Et annet kryptoselskap, Amber Group, grunnlagt i 2017, har sluttet seg til de mange selskapene som ønsker å etablere seg i USA på tross av de stadig strengere regulatoriske kravene. Det Hongkong-baserte kryptoselskapet har planer om å børsnoteres i USA tidlig neste år, ifølge administrerende direktør Michael Wu. Wu opprettholder likevel at de holder alle muligheter åpne, og de har ikke tatt noen endelig avgjørelse enda.

«USA er en mulighet, men vi er åpne.»

I et intervju med South China Morning Post (SCMP) fortalte Wu at hensikten med å børsnoteres vil være lavere lånekostnader, styrking av merkevaren, og å tiltrekke seg flere talentfulle ansatte til selskapet.

Amber Group oppnådde enhjørningstatus tidligere i år etter en Serie B finansieringsrunde som endte på $100 millioner, og selskapet lar brukere tjene inntil 16% årlig rente (APR) på sine kryptoinvesteringer. Låneprodukter har vært i hardt vær i USA den siste tiden, hvor blant annet Coinbase var nødt til å kansellere sitt nye produkt på grunn av regulatoriske problemer med SEC. BlockFi, Celsius og Coinbase har alle vært nødt til å kjempe sine egne kamper med amerikanske regulatorer den siste tiden.

Dermed påpekte også Wu at kryptoselskapet ikke kommer til å tilby noen slike låneprodukter til amerikanske kunder med mindre de fikk tillatelse til dette, og Amber Group kommer til å etterleve landets regulatoriske krav.

Ifølge nettsiden deres har Amber Group nå forvaltede eiendeler til en verdi av $1,5 milliarder, og en stab på 400 ansatte. Selskapet tilbyr sine tjenester til både privatpersoner og institusjoner.