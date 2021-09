TradingView er en annen kryptonettside som nå er sperret i Kina

Kina har utvidet kryptoforbudene i landet ved å sperre tilgang til to av de største infosidene for kryptovaluta — CoinGecko og CoinMarketCap.

Ifølge en nyhetsartikkel fra The Block begynte landets brukere av CoinMarkedCap og CoinGecko å oppleve problemer med å få tilgang til de to nettstedene på morgenen den 28. september.

Statistikk viser at også den populære analyseplattformen TradingView er utilgjengelig for brukere i Kina.

Sensuren ser altså ut til å komme direkte fra Kinas ‘Great Firewall’, og resultater fra ulike søkeverktøy bekrefter at sidene har blitt sperret for alle brukere i landet. Ett av disse verktøyene, Blocky.greatfire.org, viser at både CoinMarketCap og CoinGecko har blitt 100% sperret, slik at ingen i landet får tilgang.

Ifølge TM Lee, med-grunnlegger og administrerende direktør av CoinGecko, så har ikke plattformen «proaktivt» sperret tilgang for kinesiske IP-adresser. CoinMarketCap har enda ikke kommentert utviklingen.

Etter at disse sperrene har blitt innført ser det ut til at den eneste måten kinesiske kryptobrukere kan få tilgang til slike nettsider på er via Virtual Private Networks, VPN. En VPN lar brukere skjule IP-adressen sin ved at det opprettes et beskyttet nettverk hvor kryptering bidrar til at man kan omgå slike sperringer.

Kinas avgjørelse om å begrense tilgangen til slike nettsider er i tråd med landets pågående kamp mot kryptovaluta. Etter at de innførte forbud mot kryptomining og tvang minere til å flytte ut av landet bestemte myndighetene seg for å forby all kryptohandel for andre gang.

Dette er ikke de eneste konsekvensene av Kinas kryptoforbud. Alibaba er ett av flere kinesiske selskaper som har valgt å stenge sine kryptorelaterte tjeneste. Netthandelgiganten fortalte mandag at de ikke lenger kommer til å selge miningmaskiner for kryptovaluta, og de kommer til å forby bruk av plattformen for salg av Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og andre store kryptovalutaer.