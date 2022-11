Kinas nasjonale kryptovaluta blir mer illevarslende

Kinas sentralbanksjef ga en oppdatering om den nasjonale valutaen som utvikles denne uken

Anonymitet og personvern vil bli beskyttet, argumenterer han

Vår analytiker Dan Ashmore er ikke så sikker, og tror at disse digitale valutaene potensielt er veldig dystopiske

Når det er sagt, er det fordeler med det begynnende konseptet også

Men med Kina som leder an, er det en klar bekymring for hvordan sluttmålet vil se ut

Kina er i forkant av statssponsede kryptovalutaer, kjent som CBDC’s (central bank digital currencies).

Selv om teknologisk innovasjon bør applauderes, er det noen svært illevarslende bekymringer her. Og det føles som om de kryper nærmere.

Bekymringer rundt kontroll

Den kinesiske sentralbanksjefen, Yi Gang, diskuterte hvor avansert den nasjonale digitale valutaen var nylig på Hong Kong Fintech Week. Til tross for at de insisterer på at «personvern er en av de viktigste sakene på agendaen», er realiteten at dette vil gi den kinesiske staten enestående makt over innbyggerne – ikke at den manglet det til å begynne med.

Du skjønner, nasjonale valutaer betyr at lommebøker (som tilsvarer bankkontoer) kan fryses med ett trykk på en knapp. Enda verre, de kan bli tømt. Implikasjonene er uendelige her.

Regjeringen kan for eksempel innføre et automatisk skattesystem, der midler tappes hvert år. Eller kanskje et slags fint system. Social Credit System, som er en nasjonal kredittvurdering og svarteliste som er under utvikling, kan også integreres med en nasjonal valuta. Med kredittsystemet som sporer enkeltpersoner og bedrifter for pålitelighet, er det så sinnsykt å tro at økonomisk straff eller belønning kan introduseres med det?

Jeg skrev om mange av bekymringene tilbake i april i år, da jeg fokuserte på Sand Dollar of the Bahamas. Selv om det fortsatt er bekymringsfullt, betyr omfanget av den kinesiske statens styre, så vel som størrelsen på økonomien, at det er på et annet nivå og mye lettere å forestille seg en dystopisk fremtid.

Hvordan vil den kinesiske CBDCen fungere?

Bortsett fra bekymringer, er det fascinerende å lese om hvordan den fungerer – om ikke skremmende. Yi ga litt innsikt i måten den utvikles på.

Hans talsmann om at anonymitet skal beskyttes sentrerer seg rundt et to-lags betalingssystem. På lag én gir sentralbanken yuan til operatørene, mens de kun behandler interinstitusjonell informasjon. På nivå to samler operatørene (alle er autoriserte) inn kun personopplysningene som er nødvendige for utveksling og sirkulasjon av valutaen til de enkelte borgerne.

Yi gikk videre og lovet at datoen vil være kryptert og personlig sensitiv informasjon ikke delt med tredjeparter. Enda mer bemerkelsesverdig vil transaksjoner opp til et visst nivå tillates å finne sted under full anonymitet.

Dette virker definitivt lovende. Igjen, bevisene og historien er imidlertid ikke på siden av den kinesiske staten her. Da han gravde videre i Yis sitater, tok han forbehold om at det måtte holdes et øye med denne anonymiteten:

«Vi erkjenner at anonymitet og åpenhet ikke er svart-hvitt, og det er mange nyanser som må veies nøye. Spesielt må vi finne en presis balanse mellom å beskytte individets personvern og bekjempe ulovlige aktiviteter.»

Den balansen er linjen som noen ganger er vanskelig å balansere i kryptovaluta. For nylig skrev jeg om farene ved desentralisering , men i dette tilfellet er det mer en fare for sentralisering.

For mange er CBDC-er utrolig dystopiske. Selvsagt, forutsatt at du har lest denne artikkelen til nå, ser jeg fullt ut hvordan dette kan være tilfelle – og totalt sett er jeg bekymret for hvordan dette kan se ut i visse stater.

Så igjen har CBDC-er og blockchain-teknologi fordeler. Effektivitet, lavere avgifter, høyere hastighet og større tilgjengelighet er alle mektige pådrivere. Men farene er ekstremt store. Jeg antar at vi alle må vente og se hva som skjer, men foreløpig er det Kina som ser ut til å lede an – og jeg er ikke sikker på at det er bra.