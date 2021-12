Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua deler NFT-bilder

Det statlige nyhetsbyrået har skissert planer om å gi ut digitale nyhetssamlerobjekter, til tross for at myndigheter i Folkerepublikken Kina viser skepsis til den underliggende blokkjedeteknologien

Kinas statlige Xinhua-byrå forbereder seg på en utgivelse 24. desember for en NFT-samling for å dokumentere fotografiske nyhetsrapporter tatt av byråets journalister gjennom året. De digitale nyhetssamleobjektene vil være tilgjengelige gratis via byråets nyhetsapp og vil inkludere et sett med 11 bilder, begrenset til 10 000 eksemplarer hver, rapporterer Bloomberg . Det vil også være en spesialutgave for å følge det første partiet med utgitte samleobjekter.

" Det er en unik årsavslutning. Dessuten er det digitalt minne skrevet i metaversen ," sa byrået.

Nyhetsbyrået la til at NFT-ene ville ha samlingsverdi og bære unik identifiserende informasjon som gjenspeiler eierskap. Etter kunngjøringen ble kinesiske selskaper som opererer i NFT-sektoren, som Perfect Rose og Goertek, handlet høyere.

Det ser nå ut til at skjebnen til NFT-er i landet kan bli mer klar, da medieinstitusjonen Tencent Holdings i november sa at det asiatiske landet snart forventes å tillate metavers virtuell miljøaktivitet, med forbehold om overholdelse av nasjonale regler.

PBoC nærer bekymringer om NFT-er

Tidligere denne måneden advarte People's Bank of China (PBoC) innbyggerne om den iboende risikoen når interessen for NFT-er og metaversen øker. Sentralbanken advarte om at disse virtuelle eiendelene lett kunne misbrukes og tas opp som kanaler for hvitvaskingsordninger. En tjenestemann fra banken sa at banken vil skalere informasjonsdeling og styrke samarbeidet med rettshåndhevelse for å forhindre svindel og ulovlige pengeforpliktelser.

Xinhua News Agencys trekk er ikke første gang for NFT'er i Kina, da noen få forretningsenheter, herunder Tencent og Ant Group, allerede har lansert NFT'er, dog under strengt kontrollerte blockchains. I juli introduserte The South China Morning Post planer om at tokenisere en rekke historiske aktiva til blockchain ved hjelp av en ny token-standard kalt ARTIFACT.

ARTIFACTs litepapir forklarte at den standardiserte strukturen ville bli brukt til å digitalisere viktige historiske øyeblikk fra det legendariske byråets 118 år gamle arkiv. NFT-ene ville fange nyhetsøyeblikk i forskjellige representasjoner, inkludert infografikk, fotografier og datavisualiseringer.

Markedet for digitale samleobjekter har vært en av de mest fremtredende utviklingene i år, med eiere fra hele verden som tjener millioner av dollar ved å prege dem. I Kina har det imidlertid forblitt en gråsone, eller snarere et område til bekymring, ettersom lovligheten forblir i limbo.

Det gjenstår å se hvordan Kinas forhold til NFT-ene vil se ut ettersom eiendelenes underliggende blokkjedeteknologi ideelt sett er den samme som støtter de problematiske kryptovalutaene.