KNC er symbolet til Kyber Network, som har gjennomgått en utvidelse til ti forskjellige blokkjeder, integrert med Uniswap v3 og deltok i Avalanches nye utviklerinsentiv. Dette førte til 50 % prisøkning på Kyber Networks KNC-token i går.

Den har fortsatt å stige i dag, og er opp rundt 17 % i skrivende stund. Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Kyber Network og KNC, inkludert om og hvor du skal kjøpe KNC hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe KNC nå

Siden KNC er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe KNC ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe KNC akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din KNC

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert KNC.

Hva er KNC?

KNC er symbolet til Kyber Network, et knutepunkt for likviditetsprotokoller som samler likviditet fra ulike kilder for å gi sikre og umiddelbare transaksjoner på enhver desentralisert applikasjon (DApp).

Hovedmålet til Kyber Network er å muliggjøre DeFi DApps, desentraliserte børser (DEX) og andre brukere enkel tilgang til likviditetspooler som gir de beste prisene.

Alle transaksjoner på Kyber er på kjeden, noe som betyr at de enkelt kan verifiseres ved å bruke en hvilken som helst Ethereum-blokkutforsker.

Prosjekter kan bygge på toppen av Kyber for å utnytte alle tjenestene som tilbys av protokollen, for eksempel umiddelbar oppgjør av tokens, likviditetsaggregering og en tilpassbar forretningsmodell.

Kyber ser etter å løse likviditetsproblemet i den desentraliserte finansindustrien (DeFi) ved å la utviklere bygge produkter og tjenester uten å måtte bekymre seg for likviditet for ulike behov.

Bør jeg kjøpe KNC i dag?

KNC kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

KNC-prisprediksjon

Wallet Investor forventer en langsiktig økning; mer spesifikt til $9,2 innen april 2027. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +250%. Hvis du investerer $100 i det nå, vil du ha $350 i 2027.

