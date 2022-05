Kommer Terra (LUNA) noen gang tilbake til $120 igjen?

Kryptonyhetssyklusen de siste to ukene har i stor grad vært dominert av Terra (LUNA). Mynten gikk fra å være en av de ti mest verdifulle kryptoaktiva til å rangere under 200. Det hele skjedde på dager. Så, vil stablecoin-plattformen noen gang gå tilbake til sin storhetstid? Her er noen høydepunkter:

Terra har bokstavelig talt gått i stykker den siste uken.

Mynten har nådd de laveste nivåene, selv om vi har sett en viss bedring.

For øyeblikket står LUNA overfor enorm volatilitet med svingninger på opptil 50 % per dag.

Datakilde: Tradingview

Kommer Terra noen gang tilbake til $120?

Terra (LUNA) ble alltid sett på som kremen på kaken når det gjelder krypto. Det var blant ti av de mest verdifulle eiendelene i markedet, og i lang tid handlet den over $100. Men etter perioder med nedgang, ls mynten seg på rundt 40 dollar i 2022.

Imidlertid ble all denne verdien utslettet etter at dens dollarfestede UST stablecoin mistet bindingen. LUNA krasjet rett og slett og selges nå for kroner. En retur vil imidlertid ikke være enkelt. Selv om det har blitt rapportert en liten bedring de siste dagene, er det for mye volatilitet rundt LUNA til å med sikkerhet kunne si at den vil komme tilbake.

Dessuten har mye av det som må skje for å gi LUNA en sjanse ikke skjedd ennå. UST er fortsatt avkoblet, og Terra-fellesskapet går tom for måter å forsvare stablecoin på. Det vil være et mirakel hvis LUNA returnerer til $10 heller enn $120.

Bør du kjøpe LUNA-dippen?

Du kan bytte LUNA fra og med nå, men ikke hold den. Som nevnt ovenfor, på grunn av høy volatilitet, svinger mynten vilt.

Dette gir kortsiktige spekulative tradere en sjanse til å vinne stort. Men på lang sikt er LUNA bare for risikabelt akkurat nå.