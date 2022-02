Komodo steg mandag til tross for store fall i resten av kryptomarkedet. Prisen økte på nyhetene om at den ville integrere støtte for 13 blokkjeder. Den avslørte også planer for en NFT-samling.

Etter en liten nedgang tirsdag, fortsetter Komodo å samle seg. Denne guiden har all informasjonen du trenger for å bestemme om du skal kjøpe den nå og hvor du skal kjøpe Komodo.

Komodo beskriver seg selv som en åpen, komponerbar flerkjedeplattform. Med utviklingsrøtter for blokkjede som går tilbake til 2014, er Komodo angivelig en av pionerene innen flerkjedearkitektur i blokkjedeområdet.

Komodo fokuserer på å tilby forretningsvennlige blokkjedeløsninger som er sikre, skalerbare, interoperable og tilpasningsdyktige.

Komodos nåværende teknologisuite, Antara-rammeverket, tilbyr verktøy for ende-til-ende utvikling av blokkjeder.

Dette inkluderer en tilpassbar, applikasjonsspesifikk Smart Chain med et bibliotek med innebygde moduler og en åpen API for å bygge blokkjedebaserte applikasjoner.

Komodo kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg.

Price Prediction er optimistisk med tanke på Komodo. De spår en minimumspris på 1,08 dollar neste år. Komodo kan gå opp til $1,29, og handles for $1,11 i gjennomsnitt gjennom året.

I 2024 vil 1 KMD bytte eier for minst $1,60. Den kan nå $1,88 med en gjennomsnittlig handelspris på $1,64. Det vil bryte $2 året etter. Minimum den vil bytte eier for i 2025 er $2,42.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022