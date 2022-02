Komodo (KMD) har annonsert at de legger til interoperabilitetsstøtte for AtomicDEX med en rekke 13 andre blokkjeder. Det er det siste trekket innen krysskjedeintegrasjoner fra Komodo (KMD). Nyhetene har ført til at det opprinnelige tokenet øke med nesten 50 %. Her er noen høydepunkter:

Interoperabilitetsintegrasjonen med AtomicDEX vil nå gjøre transaksjoner på tvers av kjeder enklere.

Komodos opprinnelige token har hoppet fra laveste nivå på $0,44 til $0,6 som svar på nyhetene.

På pressetidspunktet hadde disse gevinstene falt litt og mynten var ned med 7 %, og ble handlet til $0,5.

Datakilde: Tradingview

Komodo (KMD) – Hvordan kan interoperabilitet hjelpe den å vokse?

Interoperabilitet på tvers av kjeder er fortsatt et av de viktigste temaene i kryptoindustrien. Evnen til å utføre transaksjoner på tvers av ulike blokkjeder er fortsatt unnvikende, men ikke umulig. Komodo (KMD) håper å lede an i denne forbindelse.

Så langt legger prosjektet til støtte for 13 kjeder. AtomicDEX er fortsatt blant de svært få desentraliserte børsene som har utmerket tverrkjedestøtte. Plattformen er ikke bare kompatibel med Ethereum Virtual Machine, men også med andre prosjekter, inkludert Dogecoin.

Komodo gjør også et stort fremstøt for å bringe NFT-er til sitt økosystem, inkludert sin egen eksklusive NFT-samling. Alle disse grepene er designet for å utvide økosystemet, og til slutt vil dette gjenspeiles i prisen. KMD handles nå for $0,5, og ettersom sentimentet i markedet forbedres, forvent at mynten vil stige ytterligere.

Er Komodo (KMD) et godt kjøp?

Ja, Komodo (KMD) har virkelig vist mye lovende. Fokuset på interoperabilitet på tvers av kjeder er et stort grep. Selv om det er utfordringer og svakheter, er det ingen tvil om at dette er veien å gå for blokkjedeindustrien.

Komodo ser ut til å være ledende, og som sådan er den en anstendig investering akkurat nå. Prosjektet har også en markedsverdi på 70 millioner dollar slik at det kan vokse videre.