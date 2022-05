Kraken NFT markedsplass vil angivelig tillate null gassavgifter på alle NFT-handler på plattformen.

Den store kryptobørsen Kraken har annonsert at ventelisten for markedsplassen for ikke-fungible token (NFT) er åpen.

Kunngjøringen , publisert på tirsdag, kommer noen måneder etter at det USA-baserte kryptovalutafirmaet avslørte planer om å lansere Kraken NFT. Dette vil være kryptobørsens NFT-markedsplass som blir fremhevet som en «komplett løsning» for brukere som ønsker å utforske, handle og sikre NFT-samlinger.

Null gassavgifter for handler på plattformen

Blant de mange funksjonene som brukere kommer til å dra nytte av når de bruker den nye NFT-plattformen, er det Kraken sier er «null gassgebyrer» på alle handler som involverer NFT-er som er lagret på plattformen.

» Når NFT-en din er detektert hos Kraken NFT, vil du ikke betale noen blokkjede-nettverksavgifter for handelsaktivitet som finner sted innenfor plattformen vår ,» sa Kraken-teamet i et blogginnlegg.

Ifølge børsen vil brukere bare betale gassavgifter når de overfører NFT-er til eller fra markedsplassen.

Bruk kontanter eller krypto

Kraken NFT vil tilby brukere tilgang til kjøp og salg av NFT-er via kontanter eller krypto, avhengig av hva kunden foretrekker. Dette vil ifølge plattformen skje via sømløs integrasjon av NFT-kontoen med en kundes Kraken-konto.

På denne måten kan tilbud listes opp i fiat-valutaer som blant annet USD, EUR og GBP. Brukere vil også ha tilgang til over 120 kryptovalutaer.

Andre funksjoner inkluderer støtte for flere blokkjeder

Kraken NFT vil etter hvert støtte flere blokkjeder, men den første lanseringen vil ifølge teamet involvere Ethereum og Solana-støtte.

Bortsett fra å støtte flere blokkjeder, vil markedsplassen også integrere sikkerhetsprotokollene og tiltakene som brukes på hovednettverket for å sikre NFT-plattformen.

I mellomtiden vil NFT-skapere på plattformen dra nytte av et belønningssystem som sikrer dem et kutt i inntektene fra sekundærsalg. Dette vil fungere via en funksjon kalt Creator Earnings.

Kraken NFT Marketplace vil bli med i en liste over andre NFT-plattformer fra store kryptovalutabørser, inkludert Coinbase, Binance, FTX og KuCoin.

Prosjektene kommer tykt og først ettersom NFTs plass fortsetter å oppleve rask vekst. Industrien så digitale samleobjekter for milliarder av dollar omsatt i 2021.