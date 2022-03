Kraken vil donere $10 millioner BTC til ukrainske kontoer

Jeg føler at alt jeg har skrevet de siste par ukene har handlet om Russland som invaderer Ukraina og innvirkningen på markedene. Det har åpenbart vært ganske dystert. Men i dag kom det noen gode nyheter, om enn litt trivielle i større skala. Likevel er det en fin forandring.

PR-stunt?

Kraken kunngjorde at de skulle donere Bitcoin til alle ukrainske kontoer registrert før 9. mars 2022. Først antok jeg at det sannsynligvis var et reklamestunt, med strenge kvalifikasjonskriterier. Men når jeg graver i detaljene, må jeg gi Kraken kreditt – det ser ut til at hvis du har en ukrainsk konto, er det ganske enkelt å kreve.

Må være registrert fra Ukraina før 9. mars 2022

Må være en "Intermediate" eller "Pro" konto (dette betyr ganske enkelt at du må være verifisert med bilde-ID)

Må logge på før 1. mai 2022 for å kreve Bitcoin

Beløpet er også betydelig. Hvis du hadde en saldo på kontoen din på noe tidspunkt, er du kvalifisert til å kreve $1000 (Kraken refererer til dette som transje 1). Hvis du aldri har hatt en saldo (tranche 2, som Kraken kaller det), er du fortsatt kvalifisert for $500 i Bitcoin.

Det er faktisk mer også. En kreditt på $1000 vil bli brukt på kontoer for å motvirke valutakonverteringsgebyrer fremover. Hjelpepakken vil også økes med mengden handelsgebyrer betalt av Russland-baserte kunder i første halvdel av 2022.

Moralsk dilemma

Jeg skrev et stykke forrige uke og undersøkte det moralske dilemmaet som kryptobørser befinner seg i angående frysing av russiske kontoer, etter appellen på Twitter fra den ukrainske visepresidenten Mykhailo Fedorov.

Krakens administrerende direktør Jesse Powell avslo forespørselen ovenfor, og hevdet "Bitcoin er legemliggjørelsen av libertære verdier, som sterkt favoriserer individualisme og menneskerettigheter". Gitt kryptos røtter i individuell frihet, har jeg sympati for at han (og andre børser) befant seg i et vanskelig dilemma.

Jeg tror at dette initiativet – å unngå å fryse kontoer, men å donere de russiske avgiftene som er samlet inn til ukrainske kontoer, samt ytterligere bistand – utgjør en perfekt løsning på et vanskelig moralsk dilemma.

"Vi håper å fortsette å kunne tilby kritiske finansielle tjenester i nødssituasjoner til både våre kunder i Ukraina og Russland," kunngjorde Kraken-sjef Jesse Powell. "Kryptovaluta er fortsatt et viktig humanitært verktøy, spesielt i en tid hvor mange rundt om i verden ikke lenger kan stole på tradisjonelle banker og depotbanker."

På en slik måte har Powell klart å fint balansere både kryptos voldsomme forsvar av frihet, privatliv og selvforvaring med den moralske forpliktelsen til å komme Ukraina til hjelp, enten det er direkte eller via utjevning av sanksjoner mot Russland.

Påvirkninger på kjeden

Til slutt vil jeg se på hvor mye Bitcoin Kraken gir bort. La oss ta den nedre verdien på $500 dollar verdt av Bitcoin. I skrivende stund (Bitcoin handles til $42 300), tilsvarer $500 verdt 0,012 bitcoins. Gitt Bitcoins tendens til volatilitet, la oss konservativt runde ned litt og anta at de mottar 0,01 bitcoins.

Ser vi på kjededata, inneholder bare 23,6 % av Bitcoin-adressene faktisk mer enn 0,01 bitcoins. Det betyr at selv de ukrainske transje 2-kontoene, som vil motta det laveste beløpet på $500, vil være i det øverste kvartalet av Bitcoin-innehavere. Wow.

Kult trekk, Kraken.