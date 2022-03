Kraken vil donere Bitcoin verdt over 10 millioner dollar

Den amerikanske kryptovalutabørsen Kraken har annonsert at den skal donere 1000 dollar i bitcoin (BTC) til hver av de ukrainske innbyggerne som åpnet en konto hos børsen før 10. mars 2022. Totalt sett er det totale beløpet som Kraken har til hensikt å donere til ukrainere. over 10 millioner dollar.

Krakens initiativ tar sikte på å støtte de trengende i en tid da Ukraina er under angrep av sin nabo, Russland. Det er en av den verdensomspennende støtten som Ukraina mottar fra kryptosamfunnet når det gjelder kryptodonasjoner, de fleste av de tidligere donasjonene har blitt sendt til kryptolommebokadresser som disponeres av Ukrainas regjering.

Krakens administrerende direktør Jesse Powell kommenterte saken og sa:

"Vi håper å fortsette å kunne tilby kritiske finansielle tjenester i en tid med behov for både våre kunder i Ukraina og Russland. Kryptovaluta er fortsatt et viktig humanitært verktøy, spesielt i en tid da mange rundt om i verden ikke lenger kan stole på tradisjonelle banker og depotbanker.»

Gratis konvertering og umiddelbare uttak

Når de ukrainske Kraken-kontoinnehaverne mottar donasjonene sine, vil de stå fritt til å ta ut pengene umiddelbart. I tillegg til $1000-donasjonen i bitcoin, skal Kraken også distribuere $1000 Kraken Fee-kreditter for å la mottakerne av donasjonene foreta konverteringer uten kostnad.

Kraken gikk videre og forklarte at bitcoin-verdien på 10 millioner dollar som den ønsker å donere til ukrainere, tilsvarer de totale handelsgebyrene som ble oppnådd fra russisk-baserte kunder i løpet av de første månedene av 2022. Det er et bevis på Krakens misbilligelse av den pågående militæroperasjonen i Ukraina og Kraken føler det ikke er verdig å dra nytte av transaksjoner gjort av russere.

Utveksler reaksjon på den ukrainske invasjonen

Umiddelbart etter at Russland begynte sin militære operasjon i Ukraina, ba den ukrainske visestatsministeren Mykhailo Fedorov de ledende kryptobørsene om å fryse alle adresser som tilhører russiske brukere.

Binance og Kraken var imidlertid ikke enige i statsministerens bønn, med Binance som hevdet at "krypto er ment å gi større økonomisk frihet", og et slikt trekk ville gå imot kjerneverdien til industrien. Binance fortsatte også med å si at et flertall av disse kontoene tilhører uskyldige individer som ikke er for krigen. Binance sitt syn på at kryptovalutaindustrien handler om frihet ble støttet av Kraken.

Coinbase, på den annen side, gikk videre og blokkerte rundt 25 000 adresser som tilhørte russiske klienter som visstnok var knyttet til den pågående krigen.