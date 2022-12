Viktige takeaways

Circle, utsteder av USDC, har kansellert en plan om å offentliggjøre en avtale på 9 milliarder dollar

Offentlig notering kunne ha presentert USDC som anti-Tether, og presset en fullstendig gjennomsiktig og revidert vinkel

Kansellert avtale reflekterer nedgang i priser over hele linja

Circle er fortsatt fast bestemt på å offentliggjøres til slutt, men vil i mellomtiden fortsette å kjempe mot stablecoin-krigen mot rivaler

Binance den nylige store bevegelsen etter at børsen fjernet USDC og andre rivaler for å presse sin egen stablecoin, BUSD

Stablecoin-gruppen Circle har forlatt planene om å gå på børs.

Utsteder av USDC, stablecoin med en markedsverdi på 43 milliarder dollar, Circle hadde planlagt å gå på børs med en verdi på 9 milliarder dollar. Sam Bankman-Fried og kryptomarkedene hadde imidlertid andre ideer.

Forlatt plan betyr kryptokollaps

Sammenbruddet av avtalen viser hvor langt krypto har falt. Avtalen ble opprinnelig inngått i juli 2021, med Circle som planla å børsnoteres via et blankosjekkselskap ledet av Bob Diamond, en tidligere Barclays-sjef.

«Vi er skuffet over at den foreslåtte transaksjonen ble tidsavbrutt; Men å bli et offentlig selskap er fortsatt en del av Circles kjernestrategi for å øke tillit og åpenhet, noe som aldri har vært viktigere, sier Jeremy Allaire, administrerende direktør i Circle.

Det er ikke en overraskelse. Avtaler som skal offentliggjøres har blitt skrinlagt over hele markedet – ikke bare krypto – ettersom renteøkninger har trukket prisene ned over hele linja. Se ikke lenger enn til Coinbase for bevis på skaden, med deres aksjer ned 84 % i 2022 (jeg skrev et dypdykk om deres bortgang her ).

Offentlig sikkerhet ønskelig for stablecoins

Stablecoin-plassen er en som har blitt skadet mer enn de fleste i år. Det var den høyprofilerte kollapsen av UST i mai, og trakk ned store deler av økosystemet med det.

DAI sliter kraftig, i den merkelige posisjonen å være en desentralisert stablecoin som er veldig sentralisert (gitt beholdningen av USDC). Den siste planen er å forlate pinnemodellen helt, og bytte til en frittflytende stablecoin, som lyder som et komplett paradoks spør du meg.

Men det er de fortsatte spekulasjonene over sikkerheten til Tether (dypdykk her ), som i seg selv ble avkoblet til 95 cent på flere børser i kjølvannet av UST-kollapsen, som fortsatt er den største kritikken på stablecoins.

Det er her USDC virkelig kunne hatt fordel av at Circle ble børsnotert. Sikkerheten, avsløringen og åpenheten som det å være et offentlig selskap krever er uovertruffen. Flyttingen ville ha vært til stor fordel for Cicles image, spesielt sammenlignet med dens største rival, Tether.

Den kunne virkelig ha posisjonert seg som anti-Tether, den fullstendig offentlige, og derfor reviderte, transparente og sikre, stabile mynten. Den største vinneren av denne nyheten om den kollapsede avtalen er derfor utvilsomt Tether.

Stablecoin-krigen fortsetter

Man håper at Circle blir offentlig etter hvert. Jeg er sikker på at det vil det, men det kan ta en stund, ser på tilstanden til markedene, med inflasjonen som ennå ikke har avkjølt seg betydelig og verdensøkonomien sliter mens Europa og USA dykker dypere inn i vinteren midt i en kvelende energikrise.

Inntil da vil det fortsette å kjempe mot sine rivaler om markedsdominans. Den siste seierherren i alt dette har vært Binances stablecoin, BUSD, etter at børsen fjernet USDC og flere andre konkurrenter fra børsen.

USDC var ment å ha trumfkortet at det er en offentlig notering i ermet. Men nå som det er kansellert, er det tilbake til tegnebrettet med hensyn til stablecoin-krigen.