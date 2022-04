Kryptovalutaer har fått enorm bruk i løpet av de siste årene, og flere kjenner dem nå igjen for deres ulike egenskaper.

Kongressmedlem Ro Khanna, som representerer Silicon Valley, mener at kryptovaluta er et enormt verktøy for å oppnå desentralisering. Han kom med denne uttalelsen under et nylig intervju med Yahoo Finance .

Under intervjuet påpekte kongressmedlem Khanna de ulike fordelene med kryptovalutaer. Han uttalte at;

«Det er et enormt verktøy. Jeg mener, hva er kryptovaluta? I kjernen er det en teknologi som tillater desentralisering, den fjerner behovet for en tredjepart. Du har en hovedbok, i utgangspunktet, en regnskapsbok som er offentlig, så du trenger ikke tredjepartsverifisering.»

Khannas kommentar kommer ikke som en overraskelse da han representerer et distrikt som huser hovedkvarteret til noen av de ledende teknologiselskapene som Intel og Apple. Silicon Valley er hjemmet til teknologisk innovasjon i USA, og krypto er en av de hotteste teknologiske kreasjonene de siste årene.

Khanna ble nylig utnevnt til huskonferansekomiteen for America COMPETES Act. Gruppen fokuserer på å fremme lovgivning for å forbedre USAs evne til å konkurrere med Kina.

Ifølge Khanna gir kryptovalutaer og blokkjedeteknologi en mulighet til å flytte makten bort fra de finansielle eller store teknologisentrene og strukturere ting på en måte som gir flere mennesker eierskap. Han sa;

«COMPETES-regningen har en forskuddsbetaling på ren energi, når det gjelder forskning og i form av noe av produksjonen, men vi trenger mer. Det er derfor vi må passere presidentens klimapakke på 500 milliarder dollar for å virkelig få et månebilde på fornybar energi.»

Kryptovalutaer forblir stort sett uregulert i ulike deler av verden, inkludert USA. Khanna mener det er mange fordeler å få ved å regulere det bredere kryptovalutamarkedet. Han konkluderte med at;

«Det er mye positivt, åpenbart må [kryptovaluta] reguleres og kan ikke utnyttes til ulovlige formål, men totalt sett er det positivt.»