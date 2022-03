Kryptodonasjoner har økt til millioner, og regjeringen og en NGO har fått nesten 60 millioner dollar i Bitcoin og andre kryptovalutaer siden krigen startet.

Ukraina har brukt midler mottatt fra kryptodonorer over hele verden for å «kjempe» etter Russlands invasjon av landet, har en myndighetsperson sagt.

Crypto har hjulpet til med å kjøpe mat og skuddsikre vester mens Ukraina «kjemper tilbake»

Ifølge Ukrainas minister for digital transformasjon Alex Bornyakov, har støtten mottatt via krypto ført til at landet har kjøpt sårt tiltrengte militærrasjoner og verneutstyr.

Pengene har også blitt tilgjengelig i et mer sømløst og raskere tempo, noe som muliggjør rask og effektiv forsyning av disse behovene, la Bornyakov til.

" Krypto er en av måtene vi kjemper tilbake på," sa ministeren mandag.

Ifølge ham var landets appell for donasjoner av kryptovaluta avhengig av det faktum at digitale eiendeler ville bidra til å lette en raskere respons.

" Med krypto kan vi gjøre disse transaksjonene på 5 minutter, på 10 minutter, og du trenger ikke å få godkjenning gjennom bankene ," bemerket han.

Ministeren fortsatte deretter med å forklare hva regjeringen har brukt millionene den har mottatt på, og bemerket at den globale støtten har hjulpet Ukrainas militære med å utføre sine daglige operasjoner.

" Så langt har vi kjøpt 400 000 militære rasjoner til hæren vår, fordi de virkelig trenger denne maten. Vi har [også] kjøpt tusenvis av skuddsikre vester og andre typer beskyttelse som har hjulpet militæret vårt i daglige operasjoner ," sa Bornyakov.

Nesten 60 millioner dollar i donasjoner så langt

Data sporet av blokkjedeanalyseplattformen Elliptic viser at innen 8. mars 2022 hadde Ukraina og en større NGO i landet mottatt 59,7 millioner dollar i kryptodonasjoner.

Pengestrømmen, som nådde toppen i forrige uke med en donasjon på 5,8 millioner dollar fra Polkadot-grunnlegger Gavin Wood, er mottatt i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Polkadot (DOT). USD stablecoins og andre kryptovalutaer har også utgjort en betydelig del av midlene.

Ifølge Elliptic sto ETH for 33,7 % av donasjonene per tirsdag 8. mars. BTC-donasjoner utgjorde omtrent 31,2% mens USD stablecoins utgjorde omtrent 17,0% av totalen. DOT-donasjoner utgjorde omtrent 14,5 % og 3,6 % var i andre kryptoaktiva.

Kryptovalutabørsene Binance, FTX og Currency.com har bidratt til donasjonene. I en uttalelse 4. mars sa Currency.com at de hadde donert 1 million dollar.