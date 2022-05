Krypto kan forbedre mobile pengetransaksjoner i Afrika

Kryptovalutaer har blitt veldig populære i Afrika, og eksperter mener at kontinentet kan spille en avgjørende rolle i kryptoadopsjon.

James Mwangi, administrerende direktør i Equity Group Holdings, mener at bruken av kryptovalutaer kan forbedre mobilpengetransaksjoner i Afrika.

Ifølge Mwangi har mobilpengetransaksjoner allerede overgått fysiske kontanttransaksjoner i Kenya. Han la til at dette er en indikasjon på den økende trenden i den afrikanske økonomien. Han sa;

«Afrika vil dra betydelig nytte av å hoppe over til den fjerde industrielle teknologien, og kryptovaluta er en av dem. Kryptovaluta kan like godt utfylle den mobile pengelommeboken, men i hovedsak må vi snakke med regulatorene.»

Kenya er et av de ledende afrikanske landene når det gjelder adopsjon av kryptovaluta. Ved siden av Nigeria og Sør-Afrika går Kenya i spissen for kryptovalutaveksten i Afrika.

Nigeria er et unikt tilfelle siden det for tiden har den høyeste andelen av kryptovaluta-adopsjon i Afrika og en av de høyeste i verden.

De økende inflasjonsnivåene i Nigeria de siste årene har ført til at innbyggerne har vendt seg til kryptovalutaer for å lagre og bevare rikdommen.

I likhet med noen sentralbanker rundt om i verden, forbød Central Bank of Nigeria (CBN) finansinstitusjoner fra å tilby krypto-relaterte transaksjoner for et år siden. Imidlertid har nigerianere vendt seg til peer-to-peer-plattformer som Binance, LocalBitcoins og Paxful for å utføre kryptotransaksjonene sine.

Noen eksperter mener at Afrika vil være et av de ledende kontinentene når det gjelder adopsjon av kryptovaluta.

En stor prosentandel av afrikanere har ikke tilgang til tradisjonelle finansielle tjenester. Imidlertid forventes kryptovalutaer å tilby finansielle tjenester til de ubankede regionene i Afrika og andre deler av verden.

Kryptovalutamarkedet har underprestert de siste månedene. Den totale markedsverdien for kryptovaluta har falt fra det høyeste på 3 billioner dollar i november til rundt 1,3 trillioner dollar.