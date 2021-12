Kryptovintrene luker ut falsk og unødvendig hype fra markedet, ifølge Coinbase COO Emilie Choi.

Coinbase-sjefens kommentarer kommer på et tidspunkt hvor kryptovalutaer fortsetter å kjempe mot press mens folk selger og det er mer nervøsitet.

Coinbase-sjef Emilie Choi sier at de som tror på krypto og erfarne investorer ikke har noe problem med å gå gjennom en "kryptovinter", og bemerker at denne perioden bare gjør "OGs" enda mer fokusert på å bygge økosystemet.

En kryptovinter refererer i stor grad til nedgang i markedet. Det er når prisene på digitale eiendeler krasjer og begynner å typisk sveve rundt visse lavpunkter i lange perioder, noe som i hovedsak fører til en nedadgående syklus.

I kryptovalutamarkedet skjedde den siste store kryptovinteren tidlig i 2018 etter at Bitcoin og andre digitale eiendeler opplevde et eksplosivt løp til nye høyder i desember 2017. Det nylige salget som har ført til at Bitcoin har trukket seg tilbake under $50 000 gjør at analytikere peker på en kryptovinter som kan strekke seg inn i første kvartal 2022.

I skrivende stund ligger Bitcoin fremdeles rundt $47 000. Galaxy Digital-sjef Mike Novogratz antydet nylig at prisen kan finne støtte rundt $42,000 . I mellomtiden tror Kraken-sjef Jesse Powell at ytterligere nedgang er mulig og peker på priser under $40 000 som en stor kjøpsmulighet.

Bare "falske" bekymrer seg for kryptovinter

Choi, som også er presidenten for den ledende amerikanske kryptobørsen, bemerker at mens OG-er som Coinbase-sjef Brian Armstrong "absolutt elsker vintrene", er det motsatt for de som er falske.

Ifølge henne er vinteren når "de som er falske kommer ut av rommet, [mens] byggherrene fortsetter å bygge." Dette lar de som er fokusert på utviklingen i rommet komme i gang minus all den hypen som følger med de som bare er interessert i høye priser, la hun til.

Choi snakket også om kryptoinvestering, og sa at det er greit å se etter gevinster, men dette må også ledsages av en viss grad av tålmodighet. Hun forklarte at å ha tålmodighet gjør det mulig for investorer å "ri av" oppturer og nedturer.

" Det er definitivt ikke for sarte sjeler … men hvis du holder deg gjennom det, er det flott ," sa hun til Bloomberg TVs Emily Chang.