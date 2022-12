Krypto-vinteren er kanskje ikke over med det første

Viktige takeaways

Crypto er ett år inne i et ondskapsfullt bjørnemarked

Dette er første gang krypto har opplevd et bjørnemarked i den bredere økonomien også

Med for mange negative makrovariabler, og nullrente-æraen over, virker det naivt å tro at krypto kan stige betydelig på kort sikt

Alle som satser på en rask bedring i kryptomarkedene bør kanskje revurdere.

Hvis du er kjent med analysene mine, vil du vite at jeg har vært bearish en stund. Dette har hovedsakelig med makrooppsettet å gjøre, ettersom økonomien halter i møte med dette nye paradigmet med høye renter.

Crypto representerer en av aktivaklassene med den høyeste risikoen som finnes, er blir lett påvirket av negative sjokk. Og det er det som har skjedd, med Jerome Powell og Federal Reserve som nettopp har påført økonomien et slikt sjokk.

Med dette makrobakteppet i denne posisjonen er det et tak på plass. Crypto vil ikke stige før inflasjonen er bekjempet og rrentetoppen kommer. For øyeblikket handles statskasseveksler til 4 %, som trolig vil stige til 5 % tidlig i 2023.

Det er fortsatt bekymring for at inflasjonen, som virker som om den har nådd toppen, likevel vil vedvare en stund. Arbeidsmarkedet har ennå ikke følt reell stramhet, mens etterspørselen har vært dempet, men ikke vesentlig.

Flere dårlige nyheter

Dette landskapet fikk meg til å erklære at krypto kunne være en dårlig hendelse unna en nedsmelting. Den var begrenset til $20.000-merket for lenge, ute av stand til å bryte ut mens den ble begrenset av det bearish sentimentet i de bredere markedene.

Jeg forventet imidlertid ikke at hendelsen skulle være så seismisk. FTXs implosjon representerer et vannskille for krypto. Jeg tror det vil føre til enda større skade enn det de fleste anslår.

Vi så kredittbyrået Moody’s plassere Coinbase sine obligasjoner på vurdering for nedgradering, og antydet den skadelige handlingen som kan følge børsens insolvens. Jeg skrev et stykke som som analyserte syndfloden av Bitcoin som strømmet ut av børser, og viste at tilliten var brutt og er på det laveste nivået noensinne.

Faktisk strømmet svimlende 200 000 bitcoins ut av børsene mindre enn en måned etter FTX-kollapsen. Og selv Cathie Wood advarer om en tilbakegang i institusjonell adopsjon.

De sier «vær grådig når andre er redde», men jeg er ikke sikker på at det gjelder her. Kryptovaluta er i et veiskille. Det har aldri eksistert under et bjørnemarked i den bredere økonomien før – husk at Bitcoin ble lansert i 2009, og har derfor ikke opplevd annet enn et eksplosivt oksemarked for finansielle eiendeler.

Nå er det annerledes. Smitten svirrer igjen, kryptos rykte er i filler og pengeskriveren støtter ikke lenger alt. Tidene er tøffe.

Tidligere kryptovintre

I denne sammenheng er dette miljøet enestående for krypto. Dette er grunnen til at jeg tror at det er naivt å sammenligne tidligere sykluser med nåværende forhold. Det er mye lettere å komme tilbake når renten er på 0 % og resten av økonomien blomstrer. Ikke bare det, men omfanget av kapitalødeleggelsen denne gangen er mye større, gitt at krypto vokste så mye i løpet av pandemiårene.

Når det er sagt, vil det komme en tid da inflasjonen blir temmet. Det vil komme en tid da rentene ikke lenger økes. Dette er den sykliske verdenen vi lever i, og da vil risikoaktiva stige igjen.

Jeg tror bare at denne gangen kan vinteren vare litt lenger enn mange forventer. Og når man ser på tidligere sykluser, varte vintrene lenge også da. Diagrammet nedenfor som viser Bitcoin-prisen tilbake til 2014 viser dette godt.

Etter toppen på nær $20 000 i desember 2017, var det først i fjerde kvartal 2020, dypt inne i pandemien, at Bitcoin igjen brøt dette merket. Det markerte en nesten 3-års nedeperiode, hvor investorer ikke klarte å nyte noen betydelige gevinster i kryptoverdenen.

Vi er ett år inn i dette bjørnemarkedet nå, både innen krypto og finansielle eiendeler generelt. Å forutsi fremtiden i krypto vil bare ende med at du ser dum ut, men jeg prøver likevel. Jeg vil bli overrasket om vi er over halvveis gjennom dette bjørnemarkedet.

Ettersom vinteren slår hardt inn i Europa og folk føler de høye energiprisene, krigen i Ukraina raser videre, og inflasjonen fortsetter å fortsette hardnakket, føles det bare naivt å tro at krypto kan stige når som helst snart.

Selvfølgelig kan det teoretisk endres på et øyeblikk. Positive nyheter fra Ukraina kan sende markedene opp på et øyeblikk, men det er umulig å forutsi. Jeg tror imidlertid vi står foran en lengre periode med smerte enn mange er klar over.