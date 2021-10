Binance, verdens største kryptobørs målt etter volum, vurderer Irland som en potensiell lokasjon når de nå planlegger sine nye hovedkvarter

Kryptobørsen Binance planlegger å opprette flere hovedkontorer i ulike områder, og ifølge en artikkel fra Reuters er Irland blant de potensielle lokasjonene. Det har dukket opp flere rapporter som tyder på at selskapet allerede er på vei til å få fotfeste i den irske regionen, og de har registrert flere selskaper i området.

Selv om Binance (Ireland) Holdings har vært registrert i landet i omtrent et år allerede har selskapet registrert ytterligere tre selskaper i løpet av den siste tiden. Binance APAC Holdings, Binance Services Holdings og Binance Technologies ble alle registrert på ulike datoer forrige måned.

Det irske advokatfirmaet Mason Hayes & Curran har blitt ansatt, og logger viser Binance sitt kontor som et regnskapskontor i et ubeskrevet bygg sør for Dublin. Dokumentene viser også at administrerende direktør Changpeng Zhao signerte dokumentene mellom 10. og 13. september. Dokumentasjonen oppgir også Zhaos bostedsadresse på Malta, og bekrefter hans kanadiske statsborgerskap.

Binance har møtt store regulatoriske utfordringer over hele verden, og nylig har selv det ellers kryptovennlige landet Singapore bedt børsen om å stanse all kryptotrading i landet via sin globale plattform Binance.com. Børsen bekreftet dette, og en talsperson fra Binance fortalte, «Vi samarbeider tett med Singapores finansmyndigheter og globale regulatorer for å sørge for at vi etterlever alle relevante regulatoriske standarder, og gjennomfører alle nødvendige endringer i våre tjenester.»

Binance har forsøkt å snu situasjonen steg for steg ved å oppnå etterlevelse i ulike land over hele verden. Adm.dir. Zhao har tidligere anerkjent at selskapet har blitt drevet på en desentralisert måte, selv om de er en sentralisert børs. Dette, forklarte han, har gjort det vanskelig å samarbeide med myndigheter.

I et tidligere intervju med South China Morning Post bekreftet han at børsen var nødt til å etablere sentraliserte lokaler med et klart styresett, risikokontroll og definerte investorer.

Irlands sentralbank har advart innbyggerne om å investere i spekulative digitale verdiers lik som krypto. Tilbake i mai fortalte banken sine brukere at kryptovalutaer som Bitcoin skaper bekymring på grunn av den høye volatiliteten, som kan føre til tap for de som velger å investere. Bankens guvernør, Gabriel Makhlouf, advarte også om risikoene assosiert med kryptovaluta, inkludert mangelen på åpenhet, bruk av krypto i forbindelse med kriminelle handlinger og den høye energibruken assosiert med kryptomining.