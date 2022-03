Kryptobørsen FTX åpner kontor i Australia

FTX, som regnes som en av de raskest voksende kryptobørsene, har åpnet et kontor i Australia og fått en Australian Financial Services License (AFSL). Australske investorer kan begynne å handle på plattformen allerede denne uken.

I en kommentar til den nye utvidelsen sa administrerende direktør og grunnlegger av FTX, Sam Bankman-Fried:

"Vi er glade for å bringe FTXs innovative produkter og tjenester til den australske markedsplassen. Etableringen av FTX Australia bør gi alle våre lokale kunder tilliten til å handle på en registrert og lisensiert plattform. Som i andre jurisdiksjoner vi opererer innenfor, har betydelige ressurser blitt tildelt for å proaktivt samarbeide med lokale regulatorer."

Utviklingen kommer mens FTX-grunnleggeren Sam Bankman-Fried bruker penger globalt mens han prøver å dra nytte av den jevne institusjonelle interessen for kryptovalutaer over hele verden.

Sam Bankman-Fried, som er en av de mest fremtredende lederne innen kryptosektoren, sa at FTX jobber for å opprette et team for den australske filialen som skal støtte utstedelsen av over-disk derivater som futures, opsjoner, belånte tokens og forskjellskontrakter (DFDs).

I et intervju med The Australian Financial Review sa Bankman-Fried:

"Selv om vi for øyeblikket har et lite team i Australia ser vi etter å omtrent doble antallet ansatte og vi ser etter å ansette utviklere, driftspersonell og medlemmer av markedsføringsteamet."

Press for kryptoregulering i Australia

Australia, i likhet med mange land rundt om i verden, jobber utrettelig for å få på plass reguleringer for å styre kryptosektoren som er i eksponentiell vekst.

FTX måtte åpne et kontor i Australia og få en Australian Financial Services License (AFSL) for kunne tilby sine tjenester til australiere

Tidligere i dag, under åpningen av Australia Blockchain Week-konferansen, la den australske senatoren Andrew Bragg fram et lovforslag som ba om reformer rundt "kryptomarkedslisensiering, forvaring, desentraliserte autonome organisasjoner (DAOs), debunking og skatter" for å skape et gunstig miljø for en nytt Digital Asset-økosystem.