Avtalen markerer det femte av Krakens oppkjøp i år, som har bidratt til veksten på 950 % i år, ifølge selskapet

Kryptobørsen Kraken sa tirsdag at den hadde fullført oppkjøpet av Staked, en USA-basert ikke-forvaringsplattform. Selv om selskapet ikke avslørte ytterligere detaljer om økonomien rundt avtalen, mente de at det var " et av de største av kryptoindustriens oppkjøp til dags dato."

Med denne nye satsingen planlegger Kraken å utvide støtten for proof-of-stake-nettverk og benytte nye innovative produkter på sin plattform for sine kunder.

Involverte ansatte vil forbli om bord

Videre vil Stakes administrerende direktør Tim Oglivie og hele teamet hans fortsette å jobbe som en del av virksomheten. Krakens administrerende direktør og medgründer Jesse Powell snakket om avtalen, og ga uttrykk for sin begeistring for Staked som et av de fremtredende avkastningsproduktene, ettersom det har sett betydelig oppslutning fra en betydelig del av kryptoinvestorer.

Han ønsket Stakes kundebase velkommen til sitt nye hjem, og forklarte at Staked tilbød et svært komplementært tillegg til Krakens forretningsmodell. Som sådan vil det lette kryptobørsen i å forsterke produkttilbudet for kunder som vil beholde sine eiendeler.

"Vi er glade for å ønske Stakes kunder velkommen til Kraken og tror at de vil dra nytte av tilgangen til vår bredere portefølje av produkter når de søker å utvide engasjementet med digitale eiendeler."

Staked tilbyr kundene ikke-depotbasert innskudd som brukere kan tjene penger på fra sine kryptoaktiva uten at de nødvendigvis må gi dem fra seg. Innlemmelsen vil derfor utfylle Krakens forvaringsinnskudd. Dessuten får Staked være med på en utveksling med infrastruktur i verdensklasse som optimerer brukeropplevelsen og eliminerer tunge inngangsbarrierer.

Kraken har lagt til kryptoenheter til sin portefølje

Krakens innskuddsvirksomhet har hatt en betydelig vekst i løpet av året, og registrerte en vekst på mer enn 950 % i perioden frem til november. Børsens innskuddsvirksomhet nådde 16 milliarder dollar, og kundene deres mottok iinnskuddsavkastning verdt mer enn 500 millioner dollar.

Det er verdt å merke seg at Krakens bestrebelser på oppkjøp og investeringer har spilt en enorm rolle i denne veksten. I løpet av de siste årene har selskapet lagt til Bit Trade, Circle Trade, CryptoFacilities, CryptoWatch og andre kryptoselskaper i sin portefølje. Powell, som var selskapets femte oppkjøp i år, sa at selskapets virksomhet nå har utviklet seg til å tilby noe mer til kunder enn bare depot- og handelstjenester.

" Vi har blitt en helhetlig kryptoplattform med et mangfoldig utvalg av produkter som dekker behovene til detaljhandel, profesjonelle og institusjonelle kunder. På vei inn i det andre tiåret i selskapets historie, er jeg spent på fremtiden og Krakens fortsatte støtte til verdens overgang til Web3 og DeFi.»