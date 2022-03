Kryptomarkedet som helhet er bullish i dag. Store kryptor var i det grønne de siste 24 timene.

CNBC rapporterer at Goldman Sachs vil bli den første store amerikanske banken til å handle krypto over disk, noe som anses å være et annet viktig skritt for å lette tilgangen til krypto for institusjonelle investorer.

Storbritannias reklameregulator har varslet mer enn 50 selskaper som er mistenkt for å promotere villedende kryptoannonser over hele landet.

Amerikanske markeder avsluttet sitt siste gode løp i går i kjølvannet av renteøkningskommentarer fra Jerome Powell. Amerikanske markeder har så langt steget til tross for renteøkning, men antydningen om en mer aggressiv pengepolitikk påvirker negativt.

Topp krypto

Cardano er opp 6 % sammen med Ethereum, XRP og Polkadot, som alle steg mer enn 4 %. Bitcoin ble handlet over $42 000 i skrivende stund, opp mer enn 3% i løpet av de siste 24 timene. Litecoin spratt opp blant topp 20. Den er opp 6 % i dag.

Topptrekkere

Bitcoin Cash skiller seg ut med gevinster på 12 %. Også Bitcoin Gold (+8%) begynte å øke i går. Ethereum Classic fortsetter sitt okseløp, også opp 12 % i dag.

Andre vinnere inkluderer Elrond med 9 %, Helium, Oasis Network og EOS med 10 %, og Dash med 8 %.

Den desidert største pådriveren er IoTeX, som la en fjerdedel til verdien. Den ga nylig ut Mainnet v1.7, den neste utviklingen av IoTeX-blokkjeden med sikkerhets- og ytelsesoppgraderinger.

Den største ukentlige gevinsten har ApeCoin, som er opp 980,26 % de siste 7 dagene.

Trender

Det er en annen hunde-meme-token i byen – Teddy Doge, som har steget med 368 % de siste 24 timene. Den betegner seg selv som en desentralisert sentral med alle funksjoner.

Den har likviditet, en swap, farm, aggregerte transaksjoner, 15 mainstream krysskjeder, kjedetransaksjoner og kjedekartsystemer og mer.