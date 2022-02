Etter to dager med oppgang, var nesten alle topp 20-kryptoene i minus denne morgenen, og registrerte mindre tap. Til tross for at han en gang har kalt kryptovaluta "rottegift", investerte Warren Buffets Berkshire Hathaway nylig 1 milliard dollar i Nubank, en Brasil-basert kryptovennlig bank.

Oljen har vist volatilitet de siste 24 timene, steg til $93 før den stupte under $89, og steg deretter over $91.

Referatet fra FOMC-møtet i januar indikerer at tjenestemenn er villige til å stramme inn pengepolitikken raskere som svar på stigende inflasjon. Investorer forventer nå en renteøkning i mars, med en sannsynlig økning på 0,5 %.

Topp krypto

Alle de 20 beste kryptoene unntatt Shiba Inu og noen stablecoins var i minus. Solana hadde det største tapet ned nesten 3 %, etterfulgt av Ethereum ned 2 %, mens XRP, Cardano og BNB alle var ned mellom 1-2 % de siste 24 timene. Bitcoin handles til $43 166 i skrivende stund.

Topp bevegelser

De fleste topp 100-myntene har mistet 2-5 % av verdien i dag. Arweave leder listen over tapere med -8%. Gala og IoTeX er hver ned -7 %. Axie Infinity og The Sandbox tapte rundt -6%.

Det er tre fremtredende vinnere i dag: Cosmos og Nexo (begge med +5%) og Dash (+6%).

Dash hadde ikke vist noen prisbevegelse på en stund. Kryptoen fokuserer på raske, billige globale betalinger basert på et desentralisert nettverk. Den forsøker å forbedre Bitcoin ved å gi sterkere personvern og raskere transaksjoner.

Etter å ha registrert spektakulær oppgange i går, er Rally ned -16 % i dag. Imidlertid holder dens gevinster de siste 7 dagene den fast i grønt: +28 %.

Trender

Shoppi Coin er den største vinneren av mindre kjente tokens. Det er symbolet til Shoppi-nettverket, som hevder at det "forvandler reisebransjen, noe som gjør det enklere enn noen gang å handle i hver by." Mynten er opp 282 % i dag.

Tornado Cash omsettes for i underkant av $50 og økte 51 % de siste 24 timene. Mirror Protocol, en protokoll for syntetiske eiendeler som kjører på Terra blockchain, la nesten en femtedel til verdien i dag.