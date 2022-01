Kryptomarkedene var i rødt denne morgenen, med flertallet av de 10 beste kryptografene som har registrert tap i løpet av de siste 24 timene.

Det amerikanske markedet svingte vilt forrige uke da investorer fordøyde advarsler om høyere renter og en mulig krig mellom Russland og Ukraina. Det var en blandet uke for store teknologifirmaer, med Apple (+4,88 %) og Microsoft (+4,13 %) som avsluttet forrige uke høyere.

UK100 falt 0,68 % forrige uke da markedene fortsatte sin volatile start på året.

Topp krypto

Bitcoin var ned rundt 3%, og handles fortsatt over $37 000 i skrivende stund. Ethereum var rundt 3 % lavere, mens Cardano og XRP registrerte tap på henholdsvis rundt 4 % og 5 %. Solana og Polkadot er ned med rundt 6 %. Avalanche har mistet 8 % de siste 24 timene.

Terra fortsetter med sine store tap. Den har mistet 10 % av verdien i dag og 26 % de siste 7 dagene.

Topp bevegelser

De fleste topp 100-myntene tapte mellom 4% og 7% i dag. Fantom er ned 9 % og Harmony (ONE) har tapt rundt 8 % av verdien. Likevel er ONE et token man bør følge med denne uken. Den har blitt handlet mellom $0,16 og $0,36.

Prisen har gått tilbake fra støtten og oksene vil nå forsøke å presse ONE/USDT-handelsparet over $0,19. ONE handles for øyeblikket for $0,17, men kan gå opp til $0,28 innen slutten av uken.

Kusama og Secret er begge ned 9 %. Convex Finance, som viste spektakulære oppganger forrige uke, har tapt 8 % i dag. Kadena har tapt 10 % i løpet av de siste 24 timene. Waves og IoTeX har mistet 11 % av verdien.

RenderToken (RNDR), et distribuert GPU-gjengivelsesnettverk bygget på toppen av Ethereum-blokkjeden, skiller seg ut i dag. Den tar sikte på å koble artister og studioer som trenger GPU-datakraft med gruvepartnere som er villige til å leie ut sine GPU-funksjoner.

På #100 finner vi en av dagens større tapere med -9%. Den har imidlertid steget 61 % de siste syv dagene, noe som gjør den til ukens største vinner.

OMG Network har økt 4 % i dag. Tidligere kjent som OmiseGo, er OMG en ikke-forvarende, lag-2-skaleringsløsning bygget for Ethereum-blokkjeden. Det er en av de største vinnerne i løpet av de siste 7 dagene, med en verdiøkning på 27 %.

Maker (MKR), styringssymbolet til MakerDAO og Maker Protocol, er en annen av de få kryptoene i det grønne i dag. Den økte nesten 4 % i løpet av de siste 24 timene. Arweave økte verdien med 2 %.

Trender

CryptoTycoon er en spillplattform basert på BSC (Binance Smart Chain). Spillere kan bruke BNB, BUSD og andre BSC-baserte tokens i spillet for å delta i spillavkastningsoppdrett.

Spillsystemet har en flott token-deflasjonsmekanisme og utbyttebonusmodell, reflektert i prisveksten på 231 % de siste 24 timene.