Jane Street handler aktivt med globale aksjer, børshandlede fond (ETF), obligasjoner og opsjoner.

Den globale markedsmakeren og handelsfirmaet Jane Street Group, hvis voksende fotavtrykk over Wall Street har kommet midt i en massiv vekst i markedet, sier at de ser mer adopsjon på tvers av kryptohandelsområdet.

Firmaet, ifølge Bloomberg, sier at handel med kryptovaluta tilbyr et "klart vekstområde", med henvisning til selskapets økte antall tradere i krypto.

Turner Batty, en av firmaets grunnleggende handelsmenn, har de siste seksten månedene sett dusinvis av ansatte rundt om i verden fokusert på kryptohandel. Selv om antallet fortsatt er relativt lite sammenlignet med de hos Wall Street-rivaler, sier Jane Street at relaterte felt som skatt og regnskap ser et hopp i dedikerte ansatte.

Likviditetsleverandøren sier at etterspørselen fra institusjonelle investorer har vært økende, til tross for at Bitcoin og andre kryptoaktiva har hatt sitt verste blodbad siden mai i fjor.

Firmaets sjef for institusjonell strategi Mina Nguyen fortalte Bloomberg at plattformen har registrert en jevn øning i antall henvendelser.

De spenner fra etablerte kapitalforvaltere, suverene formuesfond, legater og private formuesinstitusjoner, la Nguyen til.

Ifølge ham blir disse voksende gruppene av investorer drevet av behovet for å være godt posisjonert i tilfelle kryptoreguleringsklimaet i USA blir klarere. Han bemerket at noen, som suverene formuesfond, har vist interesse for å få direkte eksponering mot kryptovalutaer.

Jane Streets voksende anseelse kommer fra den aktive handelen med globale aksjer, selskapsobligasjoner, børshandlede fond (ETF) og opsjoner.

Firmaet fremhever på sin nettside at det er aktivt involvert i mer enn 5000 ETFer over hele verden. Den utnytter også banebrytende teknologi for å benytte ordreboklikviditeten i 45 land over hele verden.

Crypto er derfor en kritisk sektor å begi seg inn i, gitt stigningen i handelsinteressen i sektoren selv når volatiliteten desimerer oksene etter et fantastisk 2021.

Bortsett fra handel med digitale aktiva, ser den New York-baserte plattformen etter sigende muligheter i den desentraliserte finansbørsnisjen.

En av Jane Streets partnere er Robinhood Markets LLC.