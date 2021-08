Industrien for blokkjederelaterte dataanalyser har sett en stor økning i investeringer i år, og både Messari og Chainalysis har også gjennomført egne finansieringsrunder

Ethereum-informasjonsplattformen Dune Analytics annonserte i går annonserte at de har fullført sin Serie A finansieringsrunde hvor de samlet inn $8 millioner. Runden ble ledet av Union Square Ventures, andre selskaper som Multicoin Capital, Dragonfly Capital og Redpoint Ventures deltok også.

Dune Analytics ble grunnlagt for tre år siden i Oslo, og startet i det små med et ønske om å gi folk fri tilgang til data fra kryptoindustrien. Alle kan bruke plattformen for å lage og dele sine analyser relatert til Ethereum.

Ethereum London hard fork happened 24 hours ago. Result achieved: 4700 ETH was burned ($13m equivalent) https://t.co/GgXY57YzAD @DuneAnalytics #EIP1559 pic.twitter.com/5F74BDRqAM — Anton Bukov 🦇🔊 (@k06a) August 6, 2021

Brukere av plattformen, kjent som Dune Wizards, får fri tilgang til informasjonen og kan bruke denne for å skape grafer, dashboards, osv. Tall som NFT-trades, transaksjonskostnader og DEX-volum utgjør de over 40 000 analysene som er tilgjengelig på Dune. Desentraliserte, autonome organisasjoner (DAO-er) har også begynt å ta i bruk Dune for å skape økonomiske rapporter i sanntid.

Nye kryptovalutaer og blokkjedeprosjekter oppstår nærmest daglig og fører til at mengden informasjon som er tilgjengelig på offentlige blokkjeder øker eksponentielt, noe som igjen betyr at vi får et stadig større behov for praktiske og tilgjengelige måter å analysere denne informasjonen på.

Medeier av Union Square Ventures, Nick Grossman, fortalte i et blogginnlegg i går, «Kryptovaluta beveger seg raskere for hver dag som går, og den eneste måten å holde tritt på er å ta i bruk kryptoens kjerneegenskaper: samarbeid og komposibilitet. Uansett hva som foregår, nå og i fremtiden, så kan du være sikker på at noen kommer til å bruke Dune for å hjelpe seg selv, og verden, med å forstå det».

Vi har sett enorme investeringer i kryptoindustrien i år, og institusjonene finansierer et bredt spekter av kryptoprosjekter. Med denne raske veksten i kryptoindustrien er det også mange investorer som nå ser verdien av blokkjederelatert dataanalyse.

Dune Analytics finansieringskunngjøring fra i går kommer i kjølvannet av forrige ukes kunngjøringer om at Messari hadde samlet inn $21 millioner i sin Serie A-finansiering og Chainalysis ble verdivurdert til over $2 millioner etter sin finansieringsrunde som samlet inn $100 millioner i mars.