Kryptomarkedet så en av sine verste krasj i 2022 denne uken. Markedet har kommet seg litt etter disse lavpunktene, og Bitcoin har gjenvunnet $30 000 i løpet av de siste dagene. Men hvorfor var denne krasjen så ødeleggende? Her er noen grunner:

Krakket skjedde etter måneder med negativ sentiment i krypto.

Økonomiske og geopolitiske forhold i verden er ikke investorvennlig akkurat nå.

Crypto var generelt på vei til en korreksjon etter en suveren ytelse i 2021.

Til tross for dette var det noen få mynter på markedet som krasjet mer enn andre. Mens Terra (LUNA) ledet an når det gjelder nedgang, ble de følgende 3 myntene også rammet hardt.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) hadde tidligere sett noen gode oppganger og truet til og med med å satse på 10 av de mest verdifulle kryptoaktiva. Men krasjet denne uken tok en enorm ødeleggende effekt på altcoinen.

Datakilde: Tradingview

Sammenlignet med for 7 dager siden har AVAX mistet over 45 % av verdien. Dessuten, selv om markedet generelt har kommet seg, er AVAX fortsatt tregere enn de fleste store mynter. Det ser ut til at investorer ikke kjøper den i like stor grad som de pleide.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) var også en annen mynt som falt kraftig under denne ukens krasj. Det er imidlertid viktig å merke seg at før krasjet hadde CAKE faktisk kommet seg betydelig. Nedgangen på 45 % vi så var i stor grad en del av en korreksjon som de fleste investorer allerede hadde forventet. Uansett var det fortsatt et stort fall.

ThorChain (RUNE)

ThorChain (RUNE) har ennå ikke kommet seg helt etter denne ukens krasj. Mynten har faktisk fortsatt å rapportere tap til tross for den generelle oppgangen i markedet. RUNE har mistet nesten 50 % av verdien i løpet av de siste syv dagene. Om den kommer tilbake snart gjenstår å se. Men for øyeblikket ser det ut til at etterspørselen etter RUNE er veldig lav.