Kryptolåne-appen Nebeus introduserer AVAX-støttede lån

Kryptovaluta og kryptostøttet utlånsapp Nebeus leter alltid etter innovative måter å hjelpe kundene med å vokse og få mest mulig ut av kryptoinvesteringene sine.

Nebeus-brukere kunne allerede handle, kjøpe, selge og bytte Avalanche (AVAX). Nå kan de også bruke det som sikkerhet for Nebeus krypto-støttede lån og låne mot sine Avalanche-investeringer, erfarte Coin Journal fra en pressemelding .

Hvordan få et Nebeus AVAX-støttet lån

Nebeus» treasury gjør Quick Loans tilgjengelig umiddelbart. De er forhåndsgodkjente og direkte og kommer med en belåningsgrad på 50 % med null rente de første tre månedene.

Et annet produkt er fleksible lån. De er skreddersydd for individuelle behov, slik at kunder kan låne opptil 80 % LTV i fiat eller krypto. Lånetiden er fra en måned til tre år. Beløpet er opptil et maksimum på $250 000.

Tilnærmet risikofri

Dessuten er fleksible lån praktisk talt risikofrie. Det gjelder en 10-dagers bufferperiode, som kan benyttes dersom et margin call oppstår. Enhver sikkerhet som stilles er forsikret av Lloyd’s of London for opptil 100 millioner dollar.

Når en bruker aktiverer alternativet «Auto Margin Call Management», kan plattformen automatisk administrere kryptosikkerhet hvis en margin call nærmer seg.

Avalanche er ekstremt tilpasningsdyktig

Det svært adaptive økosystemet kan drive stablecoins og NFT-er, noe som gjør det mulig for utviklere å etablere undernett.

Dette er private blokkjeder, som fungerer som en mekanisme for å validere transaksjonene, gir tilgang til sikrere, mer effektiv blokkjedeteknologi og bidrar til åpen kildekode Avalanche-samfunnet.

Om Nebeus

Nebeus er en ledende europeisk kryptovaluta og kryptostøttet utlånsapp og desktop-plattform som lar brukere bruke kryptoinvesteringene sine til å få umiddelbare lån i fiat-valutaer, stablecoins og krypto.