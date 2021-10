Lobbygruppen sier regulatorer ikke bør anse stablecoins som investeringsprodukter

En amerikansk kryptolobby har bedt amerikanske regulatorer om å ikke underlegge stablecoins nye regler, dette rapporterte Reuters på mandag.

The Chamber of Digital Commerce, en gruppe bestående av Goldman Sachs, Citigroup Inc og Cicle, samt en rekke andre selskaper og tilbydere, ønsker ikke at stablecoins skal underlegges de nye, strenge reglene som for tiden blir diskutert i presidentens arbeidsgruppe for finansmarkeder.

Gruppen har angivelig sendt et brev til presidentens regulatoriske gruppe, som består av blant annet USAs finansdepartement og sentralbanken Federal Reserve, hvor de oppga at stablecoins med sikkerhet i den amerikanske dollaren ikke utgjør en risiko for landets finanssystemer, og det å underlegge de for de nye reglene vil være en dårlig regulatorisk tilnærming til den gryende sektoren.

Ifølge lobbygruppen bør ikke regulatorer anse stablecoins, som USD Coin (USDC), som investeringsprodukter. I stedet for å ha «separate» reguleringer for sektoren bør myndighetene jobbe for å skape bredere regulatoriske tiltak for tilsyn som også gjelder andre digitale betalingsverktøy.

Mens den amerikanske regulatoriske gruppen jobber for å aktualisere noen av anbefalingene som ble gitt av statssekretær Janet Yellen, så oppgir Chamber of Digital Commerce at sektoren ikke innebærer noen systematisk risiko.

Gruppen har også bedt regulatorer om å samarbeide tett med «velregulerte» amerikanske stablecoin-tilbydere med et mål om å fremme teknologien. De ønsker også at disse selskapene skal få tilgang til sentralbankens betalingsinfrastruktur, ifølge brevet som er sitert av Reuters.

Med veksten vi ser i stablecoinsektoren, som i løpet av de siste to årene har blitt stadig større, har flere myndigheter kommet med forslag for hvordan man kan hindre ytterligere spredning. Kjernen i dette er behovet for å beskytte forbrukerne mot potensiell økonomisk skade, hovedsakelig som følge av risikoen assosiert med spekulativ trading.

Tidligere denne måneden ba G20 myndighetene om å øke tilsynet av stablecoins, og eventuelle nye ‘globale stablecoins’ vil være nødt til å gjennomgå en rekke juridiske og regulatoriske sjekker før de kan godkjennes.