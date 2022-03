Kryptomarkedet som helhet er i grønt med flertallet av topp 10 kryptoer som har registrert gevinster de siste 24 timene.

Amerikanske indekser lukket høyere i går, med teknologiselskaper og meme-aksjer som skinner. UK100 (-0,04%) gikk ned etter hvert som håpet om et gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina bleknet.

Tesla Motors-aksjen steg 8% etter at bilprodusenten avslørte planer om å dele aksjen for andre gang på mindre enn to år.

Topp krypto

Etter et kort platå stiger Terra igjen, opp 9 % i skrivende stund. Bitcoin registrerte små gevinster, og ble handlet over $47 000 i skrivende stund. Andre kryptoer fortsatte med å registrere noen gevinster, inkludert Ethereum, opp rundt 2 %, og Cardano og XRP, som klatret med henholdsvis 2 % og 1 %.

Nesten tre milliarder SHIB er brent den siste uken, mens rundt en halv milliard ble brent på 24 timer. Shiba Inu steg 5 % så langt i dag.

Topptrekkere

Waves Labs åpner hovedkvarter i Miami etter å ha kunngjort en økosystemtransformasjonsplan i februar 2022. Waves-kryptovalutaen, som brøt topp 50 og nå er den 32. etter markedsverdi, har steget 64 % på nyhetene.

THORSwap annonserte 470 millioner dollar i handelsvolum for mars med rundt 900 % vekst. THORChain steg 14 % på nyhetene. Loopring økte med 11 %. Et kommende NFT-fall er én grunn.

Compound hoppet omtrent 14%. I den andre enden tapte Zilliqa 11 %, og reverserte sine spektakulære nylige oppganger de siste dagene.

Trender

En ny kryptovaluta inspirert av Will Smith som slo Chris Rock på Oscar-utdelingen, Will Smith Inu, begynte å handle på UniSwap og PancakeSwap like etter arrangementet. Den steg 10 000 % på mindre enn 24 timer.

I skrivende stund handlet den for $0,0000000123 og hadde fått 38% ifølge Nomics-data.