Kryptomarkedet: Oppsummering i september

September er i ferd med å ta slutt.

Så, hva skjedde denne måneden i krypto? Og hvordan ser det ut når vi går inn i oktober?

Bitcoin og Ethereum

Bitcoin og Ethereum gikk ned i løpet av måneden. Interessant nok trakk Bitcoin mer ned enn Ethereum, noe som er uvanlig sammenlignet med mønsteret vi har sett historisk, hvor Ethereum generelt er den mer flyktige av de to.

Sammenslåingen var selvfølgelig den store nyheten, ettersom Ethereum fullførte historiens største blokkjedeoppgradering den 15. september. Arrangementet kom og gikk uten problemer, selv om det ikke gav så mye utsalg på prissettingen – noe som tyder på at det ble priset inn på forhånd, som mange mistenkte.

På kort sikt er det ikke mye sammenslåingen har påvirket når det gjelder pris, men dette vil være fascinerende å følge med på fremover nå som Ethereum-økosystemet har blitt fullstendig transformert.

Jeg har tidligere skrevet om mine tanker om at innsatsavkastningen til og med kan fungere som en «risikofri» proxy for verden av De-Fi, og bidra til å gi et rammeverk for verdivurderinger og legge grunnlaget for at ETH kan modnes enda mer.

Grunnarbeidet bør også tillate Ethereum å koble fra Bitcoin. Jeg har lenge sett på Bitcoin som penger og Ethereum som teknologi, og jeg tror dette trekket fremhever dikotomien ytterligere – penger trenger bevis på arbeid, men basen til et DeFi-system gjør det ikke.

Men dette er langsiktige hensyn og på mellomlang sikt er vi fortsatt veldig korrelerte.

På kjeden

La oss ta en kikk på kjeden for å se på noen bemerkelsesverdige indikatorer som jeg la merke til i løpet av måneden.

For det første, siden Ethereum fullførte den nevnte sammenslåingen, er det åpenbart ikke lenger behov for gruvearbeidere på nettverket. Dette er det stikk motsatte av banebrytende nyheter, men det er fortsatt kult å se hashhastigheten falle til null i diagrammet nedenfor.

IntoTheBlock viser en pen graf nedenfor som viser netto utstedelse av ETH som faller etter sammenslåingen. Det har ikke falt til deflasjon, som var en fortelling mange hadde presset på i forkant av sammenslåingen.

Som jeg har sagt i tidligere analyser, tror jeg dette mer var et tilfelle av naivt å følge en «deflasjonær betyr at prisen går opp og jeg vil at prisen skal gå opp, så jeg vil si at ETH vil være deflasjonær»-logikk. Men igjen, Merge gikk perfekt, og det er kult å se utstedelsesraten falle så drastisk.

Imidlertid er det kanskje mer dystert at Ethereum-avgiftene faller 80 % kvartal dette kvartalet sammenlignet med forrige kvartal. Grunnen er ikke noen annen enn et godt gammeldags fall i etterspørselen. Makrosituasjonen er fortsatt helt avskyelig, og som følge av dette er etterspørselen etter nettverket lav (jeg er sannsynligvis litt tøff da lag 2 delvis forverrer dette fallet i avgifter, men det er i stor grad på grunn av et samlet fall i etterspørselen).

For å gå over til Bitcoin, fortsetter prosentandelen av langsiktige innehavere – også kjent som diamanteiere – å krype oppover mot sin all-time high på nærmere 64 %, satt denne tiden i fjor. Dataene viser at denne demografien – defineres som de som har Bitcoin i mer enn ett år – forblir uberørt, og denne siste bearish-måneden er ikke annerledes.

Gruvedrift

Jeg var nysgjerrig på om det ville være en økning i hash-raten på Bitcoin etter Ethereum-sammenslåingen.

Ser man på grafen nedenfor, som viser de siste tre månedene, ser det ikke ut til å være mye bevegelse. Dette gir mening, antar jeg – fordi det er andre mynter enn Bitcoin som gruvearbeidere er i stand til å lettere gå over til med utstyret deres.

Øverst på den listen er gode gamle Ethereum Classic – en mynt som jeg stort sett hadde glemt inntil jeg la merke til at hash-raten steg til et rekordhøyt nivå på datoen for sammenslåingen, nesten en firedobling over natten.

Konklusjon

I sannhet handlet denne måneden om sammenslåingen og ingenting mer. Vi kan snakke om på-kjede-indikatorer så mye vi vil, og som den blokkjede-junkien jeg er, gjør jeg det mer enn gjerne.

Men realiteten er at på kort sikt er makrosituasjonen det eneste som betyr noe for krypto. At det ikke er større prisbevegelser etter Fusjonen beviser dette.

Krypto har vært, og vil fortsette å handles i takt med utviklingen til S&P 500 fremover. Så følg med på ordene til Jerome Powell, for de er alt som virkelig betyr noe inntil vi får litt makromomentum igjen og ting kan begynne å bevege seg.

Velkommen tilbake, Green Day.