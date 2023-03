Kryptonyheter i dag: Web3-arkaden Metacade sitt presale har fått inn fantastiske $10.3m på 16 uker

Metacade sitt krypto-presale har vært en stor suksess, og prosjektet er bare så vidt i gang. Dagens kryptonyheter tar en nærmere titt på denne lovende GameFi-plattformen og analyserer hvor høyt en kryptoinvestering i Metacade (MCADE) kan gå.

Kryptonyheter i dag: Kan Metacade sitt krypto-presale være årets beste kryptoinvestering?

Den største nyhetssaken i krypto-universet handler for tiden om Metacade – en splitter ny GameFi-plattform som skaper stor hype blant blokkjede-fellesskapet. Metacade sitt krypto-presale har raskt fått inn $10.3m i kryptoinvesteringer fordi den uten tvil vil være en av de mest omfattende plattformene innen blokkjede-gaming.

Dagens kryptonyheter fremhever at hver eneste tidligere investeringsfase for Metacade er fullstendig utsolgt. Dette betyr at prisen på MCADE har steget fra $ 0,008 til $0.017 siden den første betafasen.

Metacade frigjør 70 % av sin totale token-beholdning under krypto-presale, noe som gir fellesskapet omfattende muligheter til å bli involvert før prosessen slutter. Med et så høyt nivå av kryptoinvesteringer som allerede strømmer inn i MCADE, forbereder tokenet seg nå for betydelig langsiktig prisutvikling.

Kan MCADE nå $ 5 i 2025?

Dagens eksperter som analyserer kryptonyheter antyder at MCADE kan eksplodere i 2023 og fremover. MCADE krypto-presale er et tegn på at det er mer i vente for prosjektet som konsekvent tiltrekker seg betydelige investeringer.

Takket være krypto-presale er MCADE sin eksponering på vei til en dramatisk økning når den går inn i digitale aktivautvekslinger. Som sådan har eksperter spekulert i at ved utgangen av 2023 kan MCADE nå $ 1 per token i verdi på grunn av denne økningen i investeringsmuligheter.

Metacade-plattformen vil gå live i 2023, og prosjektets enorme tilbud vil bli fullført i 2024. Ved å introdusere et banebrytende utvalg av krypto-inntjenende mekanikk og omfattende fordeler for fellesskapet, forventer Metacade å tiltrekke seg et betydelig antall brukere i løpet av denne tiden.

I 2024 og 2025 kan Metacade oppleve stor suksess. Det neste oksemarkedet kan bety at MCADE tiltrekker seg enorme nivåer av kryptoinvesteringer og presse prisen på MCADE-tokenet opp til $ 7 på grunn av prosjektets deflasjonære tokenomics. Dette ville være en utrolig 350x avkastning fra slutten av krypto-presale – en økning som konkurrerer med de andre mest suksessrike GameFi-prosjektene i Web3.

Hva er Metacade?

Metacade er den største blokkjedearkaden. Dette betyr at den tilbyr den mest omfattende samlingen av play-to-earn ( P2E )-spill som finnes hvor som helst på blokkjeden, med hver tittel som tilbyr integrerte økonomiske belønninger for spillere.

På toppen av dette vil Metacade bli et sentralt knutepunkt for alle Web3-brukere. Den vil vise de siste trendene innen blokkjede-gaming og koble sammen fellesskapet på nye og spennende måter.

Metacade tilbyr også et stort inntektspotensial for brukere utover metavers-arkaden. Dette vil inkludere Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn og Work2Earn, ettersom Metacade leverer en altomfattende GameFi-løsning ved bruk av blokkjedeteknologi.

Hvordan fungerer MCADE?

Metavers-arkaden vil tilby både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå, ettersom brukere kan spille solo eller konkurrere i rangerte arrangementer. Turneringer med betalt inngang vil tilby store premiepotter betalt i krypto for vinnerne, ettersom konkurrerende spillere kan teste ferdighetene sine for ære og berømmelse.

En Web3 -felleskapshub vil vise dagens kryptonyheter og de beste nye blokkjedespillene i gaming-universet. Den vil også belønne innholdsskapere gjennom Create2Earn-funksjonen, og levere økonomiske belønninger til brukere når de legger ut spillanmeldelser, deler alfa og samhandler med andre fellesskapsmedlemmer.

Metacade sin Work2Earn-funksjon vil koble sammen nye jobber for kryptoentusiaster, slik at alle kan kickstarte sin karriere innen blokkjede. Work2Earn vil inkludere spillejobber, frilansroller og heltidsstillinger hos noen av Web3s heteste selskaper – et enormt verdifullt tilbud uten sidestykke som ikke finnes på noen annen GameFi -plattform.

MCADE tar blokkjede-gaming til neste nivå

Kryptonyhetene som rapporterte at Metacade har fått inn $10.3m på 16 uker, kommer ikke som noen overraskelse. Metacade forandrer gaming totalt, og vil direkte finansiere den neste bølgen av spillutvikling.

Metagrants-programmet vil gi tidlige investeringer til spillutviklere når de bygger nye P2E-spill som blokkjedebrukere kan glede seg over. Det vil innebære en stemmeprosess der Metacade-fellesskapet bestemmer hvilke nye titler som er best, noe som betyr at de mest etterspurte P2E-titlene kan bringes inn i metavers-arkaden for fellesskapet.

Er MCADE verdt å kjøpe?

MCADE krypto-presale kan være årets mest lukrative mulighet. Med et stort inntjeningspotensial innebygd i plattformen og en skyhøy prisprognose på grunn av dagens kryptonyheter, ser Metacade ut som et enkelt valg å legge til krypto-investeringsporteføljen. Vi kan bare forvente at hypen øker når presale går inn i sluttfasen i mars.

Metacade er et godt eksempel på en sterk kryptoinvestering under ustabile markedsforhold, siden det langsiktige potensialet fra slutten av krypto-presale er enormt.