Begjæringen om å stenge tradingappen Coinseed ble gitt av høyesterett i New York

Coinseed, en tradingplattform for kryptovaluta som visstnok konverterte kundenes midler til meme-kryptoen Dogecoin uten å informere de på forhånd, har blitt bedt om å stanse all drift for godt.

Ifølge en nyhetsrapport fra Bloomberg kommer begjæringen om stenging etter at New Yorks riksadvokat saksøkte grunnleggerne av den omstridte børsen på grunn av svindel.

Den viktigste anklagen mot Coinseed gjelder plattformens avgjørelse om å i hemmelighet konvertere kundenes midler til DOGE, den mye omtalte meme-kryptoen som har vekket interesse hos blant annet Tesla-direktør Elon Musk og andre kjente personer.

New Yorks riksadvokat Letitia James tok opp anklagene mot Coinseed i februar, dette resulterte i en rettskjennelse hvor plattformen ble bedt om å stanse all drift. Plattformen har angivelig ikke fulgt opp denne begjæringen, driften fortsatte og uttak av midler fra plattformen ble fryst.

I tillegg hevdes det at plattformen har slettet flere brukerkontoer, noe som har ført til enda flere klager mens saken fortsatt var aktiv i retten.

«En dommer har godkjent søksmålet for å stenge ned kryptoappen Coinseed, og har iverksatt tiltak for å beskytte kundenes midler. Coinseed har ikke lenger lov til å fortsette sin uredelige og ulovlige drift som har svindlet investorer for millioner,» sa James via riksadvokatens offisielle Twitter-konto.

Flere advokater har visstnok sendt inn mer enn 100 klager på børsen, og de fleste av ofrene oppgir at de har tapt tusenvis av dollar i løpet av de siste månedene. Totalt skal børsen ha svindlet kundene sine for over $1 million i digitale verdier og innskudd.

I tillegg til at de er bedt om å stanse all drift har Coinseed-teamet også fått en bot på $3 millioner.

Børsen har også blitt saksøkt av SEC etter anklager om ulovlig drift og villeding av investorer.