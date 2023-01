Viktige takeaways

Bitcoin er tilbake på 20-tallet, Ethereum har passert $1500 og prisen på altcoins drives nordover i det som er det største kryptorallyet på 9 måneder

Det er optimisme knyttet til at Federal Reserve vil endre høyrentepolitikken raskere enn forventet, etter kjøligere inflasjonsdata

Neste store dag for kryptomarkedene er 1.februar, når Fed vil kunngjøre den siste rentepolitikken

Solana er opp 130 % siden starten av året, og leder an for altcoins

Selv meme-mynter stiger, med prisbevegelser for Dogecoin og Shiba Inu

Noen analytikere frykter at det er for tidlig for markedet å prise inn endringer i rentepolitikken til Fed.

Krypto-markedene starter året med sitt sterkeste rally på 9 måneder.

Bitcoin handles nær $21 000, Ethereum er på $1500 og altcoins drives også aggressivt oppover.

Jeg tok et øyeblikksbilde av markedet denne dagen i forrige uke, da markedene hoppet på starten av det nye året. En uke senere er retningen den samme – men rallyet et hakk sterkere. Diagrammet nedenfor viser kryptokursene og et hav av bevegelser oppover:

Hva er det som får prisene til å stige?

I løpet av det siste året har i inflasjon kanskje erstattet pandemi som det skitneste ordet i vokabularene våre. Men det er med god grunn, med kloden grepet av en inflasjonskrise som vi ikke har sett siden 1970-tallet.

Men i løpet av de siste ukene har bare en liten bit av optimisme om at inflasjonen har nådd toppen sivet inn i markedet. Dette har ført til at investorer satser på at Federal Reserve vil snu seg vekk fra renteøkninger raskere enn tidligere ventet. Og markedene gjør noe som folk flest glemte at de kunne – de har gått opp.

Markedet generelt har steget. S&P 500 er opp nær 5 %. Krypto-priser kan vise til 5% stigning i løpet av få minutter, men aksjemarkedet er åpenbart mindre volatilt, og 5% utgjør et sterkt trekk – det har bare vært fire anledninger gjennom det som var et veldig volatilt 2022 da markedet steg med så mye på en uke.

Rentene er nøkkelen for kryptomarkedene. Altcoins handles som girede aktiva som følger Bitcoin, og Bitcoin har det siste året handlet som en giret aktiva har fulgt S&P 500. Helt siden rentene begynte å øke i april 2022, har Bitcoin-prisen vært fritt fall .

Mens det har vært slingring fra selve kryptomarkedet (LUNA-dødsspiralen, Celsius-krasj og svimlende FTX-debakel du tenker på), er nøkkelvariabelen utvilsomt stram pengepolitikk som undertrykker verdien av alle risikoaktiva. Bitcoin vil ikke få lov til å stige før Fed pivoterer, og den siste uken har investorer beveget seg mot en holdning som forventer at pivoten kommer tidligere enn tidligere.

Vil det fortsette?

Neste nøkkeldato er 1.februar, da Federal Reserve møtes for å bestemme den siste rentepolitikken. Disse FOMC-møtene, sammen med den månedlige KPI-rapporten, har vært nøkkeldriverne i markedene det siste året.

Jeg skrev for fem dager siden om hvordan vi ville få volatiliteten til å avslutte uken da vi løp inn i KPI-rapporten. Den rapporten kom inn som forventet, men reflekterte nok en måned med fallende inflasjon, som som beskrevet tidligere drev markedene oppover.

Ikke desto mindre er prisstigningen noe overraskende når man tar i betraktning ordene som så langt har kommet ut av Fed-formann Jerome Powells munn. Han har vært fast på at en pivot ikke kommer, og har til og med tatt sveip mot markedets oppfattede for tidlige antakelse om at pengepolitikken vil bli løsnet igjen.

Faktisk hadde det vært mange falske starter i markedet det siste året, med investorer gjentatte ganger satset på at Fed bløffet over omfanget og hastigheten som renteøkninger ville bli implementert. Dette er noe av grunnen til at den påfølgende bevegelsen nedover har vært så voldsom.

I sannhet maler diagrammet nedenfor bildet bedre enn tusen ord:

Altcoins gjør større bevegelser

Som vi har sett gjentatte ganger gjennom kryptohistorien, skriver altcoins med høyere beta ut gevinster betydelig høyere enn Bitcoin. Selvfølgelig kommer dette fra en lavere base – ulempen med høyere beta er at når tidene er tøffe, er smerten så mye mer alvorlig, og altcoins har absolutt opplevd det gjennom denne kryptovinteren.

Gevinstene har blitt ledet av Solana, Layer 1 som har hatt et turbulent år selv etter kryptostandarder. Jeg skrev et dypdykk på den for to uker siden , men mynten hadde stupt fra på et tidspunkt å holde tredjeplassen bak Ethereum og Bitcoin til knapt å henge på topp 20.

En kombinasjon av gjentatte driftsavbrudd, toppprosjekter på vei til rivaliserende blokkjeder og en nær forbindelse med den vanærede Sam Bankman-Fried bidro til at Solana ble barbert med 97 % fra det høyeste nivået på $260, og handlet mot slutten av 2022 til $7,70.

Men i typiske kryptostandarder har en følelsessving ledet av den direkte uforklarlige meme-mynten BONK bidratt til å øke mynten, som nå handles til $23,40, og har mer enn doblet seg de siste to ukene.

Meme-mynter har hatt fordelene over hele linja. Dette ville normalt være den delen hvor jeg ville prøve å legge inn litt analyse om hvorfor, men vi vet nå at det ikke er noe reelt mønster for meme-myntgalskapen, så i stedet vil jeg bare liste opp avkastningene. Shiba Inu er opp 29 %, mens pappaen av dem alle, Dogecoin, har lagt på seg 20 % og handles nå til en markedsverdi på 11,2 milliarder dollar.

Hva skjer etterpå?

Foreløpig nyter investorer gevinstene, etter å ha prøvd å overleve gjennom hele 2022. Men når man ser på markedet, mens prisene har steget, forblir volatiliteten lav og volumene er fortsatt langt unna hva de var under pandemien.

Markedet har vært ukarakteristisk rolig siden FTX-implosjonen, og dette er det første virkelige trekket av noen betydning. Selv om optimismen er åpenbar, er investorene fortsatt noe forsiktige og prisene er fortsatt ekstremt undertrykt i forhold til denne tiden i fjor.

Et fall på 75 % etterfulgt av et rally på 20 % utgjør fortsatt et fall på 70 %. Så selv om de grønne signalene er pene denne morgenen for handelsmenn – og lenge etterlengtet – er omfanget av skaden på krypto fortsatt alvorlig. Institusjonell adopsjon har sannsynligvis blitt hardt bulket av de utallige skandalene, det er fortsatt potensiale for at flere dominobrikker faller i FTX-nettet av smitte, og situasjonen med makro/inflasjon er fortsatt svært usikker.

De siste to ukene utgjør noen sårt tiltrengte positive nyheter, ikke bare for krypto, men for økonomien som helhet. Investorer feirer det med stigende diagrammer, men dette er fortsatt usikre tider med mange vendinger fremover.