Kryptorallyet: 3 mynter som har overrasket oss

Etter en veldig dårlig start på 2022, har kryptomynter virkelig begynt å vise noen enestående rally. Den siste uken i mars har de fleste mynter lukket godt i greenen, og momentumet kan fortsette videre. Her er grunnen til at mynter samler seg:

En periode med usikkerhet med hensyn til renteøkninger i Fed er nå over.

Mange investorer som har dimensjonert opp markedet begynner å komme tilbake.

Institusjoner ser på krypto som en diversifisert aktivapool for å sikre seg mot aksjer.

Midt i dette rallyet er det noen mynter som har gjort det mye bedre enn vi forventet. Her er noen av dem:

Ethereum Classic (ETC)

Ettersom skiftet fra Ethereum Proof of Work-modellen fortsetter å nærme seg, så vi noen bemerkelsesverdige endringer blant Ethereum-gruvearbeidere mot ETC. Faktisk steg mynten på et tidspunkt med nesten 70 % på en uke.

Datakilde: Tradingview

Per nå ser det ut til at ETC har slettet tapene i år, og opptrenden er fortsatt sterk. Selv om det alltid var noen positive utsikter rundt mynten, hadde mange analytikere ikke forventet at den skulle komme seg så raskt som den gjorde. Vi forventer at flere gevinster vil følge i Q2 i år.

Convex Finance (CVX)

DeFi har alltid vært en stor del av den fremtidige veksten av krypto. 2021 var gjennombruddsåret for DeFi, og det var mye optimisme om at vi kom til å se mer og mer suksess i 2022. Men DeFi-mynter klarte ikke å imponere, og Convex Finance (CVX) så massive fall fra ATH som et resultat. Men DeFi-plassen er på vei opp igjen, og CVX er opp 50 % for uken.

Zilliqa (ZIL)