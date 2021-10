De sørkoreanske presidentkandidatene har begynt å etterspørre endringer i kryptoskatteloven i et forsøk på å sjarmere den yngre generasjonen

Den kontroversielle og omdiskuterte kryptoskatten på 20% vil være avgjørende i Sør-Koreas kommende presidentvalg i mars, ifølge lokale rapporter . Presidentkandidatene har bedt om endringer i loven i et forsøk på å sjarmere de yngre generasjonene, som utgjør den største delen av befolkningen med stemmerett.

Hong Joon-Pyo, politiker og presidentkandidat for landets største konservative parti er en av kandidatene som har kritisert skatteloven. Han beskrev skatteloven som ufølsom, og la til at innføringen av denne vil være et tilbakesteg for industrien. Joon-Pyo er ikke den eneste konservative politikeren som ser problemer med skatteloven.

To andre, Yun Chang-Hyun og Yoo Gyeong-Joon, har tidligere foreslått å utsette innføringen av kryptoskatteloven. Tilbake i mai var kandidaten for Democratic Party of Korea, Lee Jae-Myung, også enig i at det var for tidlig å innføre denne skatteloven. Noh Woong-Rae, fra samme parti, delte det samme synet og forklarte at kryptogevinst bør anses på same måte som annen inntekt fra økonomiske investeringer.

Skatteloven skulle i utgangspunktet innføres i begynnelsen av neste år, men siden begge partiene ønsker å utsette loven kan innføringen skje senere. Unge investorer har vært imot beskatning av kryptogevinst, dermed forsøker både det demokratiske og det konservative partiet å utsette innføringen for å få de unges støtte.

Bedrifter i New York ber guvernøren om å avslå etterspørsler om tillatelser for kryptomining

I USA har en rekke lokale bedrifter skrevet til guvernøren i New York, Kathy Hochul, og bedt henne om å avvise omgjøringen av fossile kraftverk til fasiliteter for kryptomining. I forrige uke skrev bedriftene et brev hvor de skrev om den store påvirkningen det vil ha på miljøet dersom Fortistart North Tonawada og Greenidge Generating Station-kraftverkene blir omgjort til miningsentere.

«Proof-of-Work-basert kryptomining krever enorme mengder energi for å drive datamaskinene som utfører miningen – dersom dette aktivt utvides i New York kan det ha en drastisk innvirkning på New Yorks klimamål som ble etablert under Climate Leadership and Community Protection Act.»