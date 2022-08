Viktige takeaways

Interessen for kryptovaluta, per Google-data, er 16,6 % lavere i år sammenlignet med 2021-gjennomsnittet på verdensbasis

Bitcoins prisfall i år er 52,7 %, mens permitteringer og avviklinger også har rammet bransjen

Størst fall i interesse er det i Nederland, med en nedgang på 37 %, fulgt av Irland og New Zealand

Den sentralafrikanske republikk motvirker trenden. Der er interessen opp 592 % etter at deres egen regjering kunngjorde at Bitcoin ble lovlig betalingsmiddel i april

Andre afrikanske land – Marokko og Kenya – er neste, med imponerende hopp på henholdsvis 61 % og 55 % i renter sammenlignet med i fjor

Utviklingslandenes kryptointeresse har holdt seg sterkere enn i den utviklede verden, med mange land med økning i år til tross for nedgangstider

Kryptomarkedet har snudd kraftig nedover i 2022. Bitcoins pris – som ikke er fremmed for volatilitet – er for øyeblikket 52 % under $47 700-nivået som den ble handlet for ved nyttår.

Men det er ikke bare prisene som har vaklet. Vi har sett likvideringer av store aktører ettersom smitte har svirret – særlig kollapsen av den tidligere topp 10-mynten Luna og dødsspiralen til dens medfølgende stablecoin UST i mai, men også konkurssøknader for kryptolångivere Celsius og Voyager Digital, for å nevne noen få. .

Dessverre har permitteringer også rammet bransjen. Ingen mer profilert enn Coinbase, som sa opp 18% av sine ansatte (1110 ansatte), bare et par måneder etter å ha brukt millioner på en SuperBowl-annonse.

Så vi var nysgjerrige – har interessen falt over hele kloden i år som svar på at oksemarkedshysteriet nærmet seg slutten? Hvilke lands interesse for krypto har i så fall falt mest?

Renten på kryptovaluta faller betydelig i 2022

Fallet i interessen over hele verden er 16,6 %, et ganske kraftig fall. Den verste nasjonen er Nederland, som ser en svimlende 37 % nedgang, fulgt av Irland med 30 % frafall, og New Zealand med 28 % fall.

Merkbart er USA neste med et frafall på over 26 % sammenlignet med 2021-søkevolumet. Med USA som fortsatt driver en så stor del av markedsvolumene, symboliserer dette ganske hvor annerledes markedet er i dag sammenlignet med fjoråret, og kontekstualiserer permitteringene og priskollapsen vi har sett.

Interessant nok er de mest motstandsdyktige landene når det gjelder kryptointeresse for det meste utviklingsland – Marokko, Kenya, Sri Lanka, Nigeria og Colombia, som alle er blant landene der interessen faktisk har økt. For Marokko og Kenya har de to afrikanske landene sett hopp på henholdsvis 61 % og 55 %.

[inv-florish id="10757471"]

Interessen den siste måneden har falt ytterligere

Bjørnemarkedet har virkelig vært i gang siden mai, da Terra gikk under, og følgelig har de siste månedene vært brutale. Når man ser på fall i juli alene sammenlignet med hele 2022, er nedfallet enda verre. Verdensgjennomsnittet viser at det er 63 % færre søk etter kryptovaluta denne måneden sammenlignet med 2022-gjennomsnittet.

New Zealand, Spania, Venezuela og – noe overraskende – USA og Canada, er alle blant landene som ser størst fall i interesse. Amerikanske søk har falt 59 %, mens Canada er like bak med et fall på 58 %.

[inv-florish id="10757406"]

El Salvador

El Salvadors president Nayib Bukele tvitrer ofte at regjeringen hans «kjøper dip» når Bitcoin stuper. Det ser ut til at innbyggerne i landet hans, der Bitcoin har vært lovlig betalingsmiddel siden i fjor, ikke er av samme oppfatning.

I henhold til Googles søketrender falt interessen for Bitcoin i juli i El Salvador mer enn i noe annet land, sammenlignet med 2021-tall. Et fall av en eller annen form er å forvente, gitt økningen i søk som var uunngåelig da Bukele annonserte det som lovlig betalingsmiddel i 2021, men et fall på 63 % er bekymringsfullt og fremhever både den skadelige effekten av bjørnemarkedet og utfordringene med å få befolkningen i El Salvador til å omfavne Bitcoin.

Tar vi hele bildet, har interessen i løpet av 2022 som helhet falt 17,9 % sammenlignet med 2021, som ikke er fullt så sterk som julifallet på 64 % – men fortsatt et stort fall.

Den sentralafrikanske republikk

Det er én nasjon som har blitt utelatt fra grafene ovenfor for skalaformål. Og det er fordi Den sentralafrikanske republikk blåser disse tallene opp. Interessen for krypto i juli-22 er opp 715% i juli-22 (592% for 2022 som helhet) sammenlignet med tall i 2021.

[inv-florish id="10757625"]

Dette er selvfølgelig fordi de ble den andre nasjonen som erklærte Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i april. Ikke bare det, men de gikk enda lenger – og kunngjorde tokeniseringen av landets rike ressurser (diamanter, uran, olje) med en nylig lansert kryptovaluta «Sango Coin».

Men som blant de fattigste landene i verden, der bare 10 % som Internett-tilgang, er det en fortelling for en annen dag om dette er et fornuftig initiativ.