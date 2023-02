Kryptospillarkaden Metacade anslås ha et potensial på 10x i 2023! Her er det du trenger å vite

Investorer som leter etter potensiell avkastning i 2023 har blitt imponert over nyhetene om at Metacade sine innledende stadier av presale solgte ut på bare noen uker, da optimistiske investorer strømmet til med mer enn $5.6m i finansiering til den nye kryptospillplattformen.

Med MCADE sitt presale som fortsetter å tiltrekke seg massiv interesse i påfølgende presale-faser, har enkelte eksperter kommet med spådommer om at tidlige investorer kan oppnå så mye som 10x avkastning i 2023.

Metacade kan bli årets kjøp

investorer og kryptospillentusiaster som tenker langsiktig har vært overstrømmende i sin tidlige støtte til Metacade under presale, og støtter plattformens mål om å levere det mest omfattende utvalget av nettbaserte arkadespill i metaverset.

Fremdriften til presale har tatt fart i trinn 3, noe som indikerer at verdien av Metacade sin brukstoken og opprinnelige valutamynt er på vei til å øke på kort sikt, med potensiell enorm langsiktig avkastning som kan realiseres i kommende år.

Fra $ 0,008 per token i betafasen, vil MCADE sin verdi stige til $ 0,02 ved slutten av den niende og siste fasen av presale. Flere markedsaktører har uttrykt forventninger om at dette kan blekne mot et et mulig verdihopp når MCADE blir tilgjengelig for publikum.

Optimistiske investorer har blitt forført av Metacade sitt enorme langsiktige potensial, beskrevet i deres omfattende og ambisiøse whitepaper . Dette, kombinert med den anslåtte store eksplosjonen i GameFi-sektoren i løpet av de neste fem årene, og planene om å plassere seg selv i sentrum av krypto-gaming i årene som kommer, betyr at MCADE har potensial til å oppnå 10x avkastning i år.

Hvor høyt kan MCADE nå i 2023?

Økninger i verdien av MCADE er garantert gjennom varigheten av presale, og kulminerer med en verdi på $ 0.02 per token mens den forbereder seg på sin IDO . Mynten vil deretter bli lansert på desentraliserte børser (DEXs) når kjøpere globalt prøver å få tak i MCADE.

Tidlige investorer forventes å opprettholde sin HODLing, med forventet betydelig tidlige forøkelse i MCADE sin verdi. Med et begrenset fast tilbud på 2 milliarder tokens, forventes etterspørselen etter MCADE å øke enormt på desentraliserte kryptobørser, noe som kan føre til prisøkning etterhvert som MCADE etablerer seg som et solid krypto gaming-token.

Verktøyet innebygd i MCADE-tokenet gjør det enda mer attraktivt for investorer. Forventninger er at verdien kan levere 10x avkastning med en verdistigning på mellom $ 0.10 og $ 0.20 som er et realistisk prospekt for 2023.

Er kryptovaluta en god langsiktig investering?

Mellom 2016 og 2021 økte globale kryptoinnehavere med nesten 60 ganger på fem år. Selv om markedsforholdene avgjort var frostige i 2022, drevet av kollapsen av noen store navn som FTX og globale økonomiske forhold, fortsetter antallet investorer og plattformer å vokse.

I tillegg anslås krypto gaming-markedet å vokse med omtrent 70 % fra år til år til å bli en industri på $ 63 milliarder innen 2027 , en vekst som Metacade med sitt uovertrufne utvalg av nettbaserte arkadespill kan dra nytte av.

Kryptoverdenen er hektisk, med et stadig økende antall brukertilfeller, så det er vanskelig å forutsi fremtiden. Men med land som El Salvador som begynner å ta i bruk krypto som et ekte internasjonalt betalingsmiddel, er tegnene for kryptomarkeder utrolig positive.

Hva er Metacade?

Metacade bygger en helt ny plattform som er vert for det mest omfattende utvalget av nettbaserte arkadespill i metaverset, og blir det første prosjektet i sitt slag som lanseres i krypto gaming-universet. Bygget på Ethereum-blokkjeden, vil Metacade være vert for et bredt utvalg av play-to-earn (P2E) titler som lar gaming-entusiaster komme sammen med likesinnede, bygge et fellesskap og tjene kryptobelønninger mens de spiller.

Som et fellesskapsdrevet prosjekt tilbyr Metacade spillere og brukere en rekke forskjellige inntjeningsmekanismer utenfor P2Es kapasitet, med medlemmer som blir belønnet for sosiale interaksjoner med plattformen, og om kort tid kan de søke om betalte roller som beta-testere i den bredere Web3-industrien.

Metacade driver GameFi-utviklingen

Metacade har som mål å gå langt utover den tradisjonelle sfæren til P2E krypto gaming-plattformer ved å levere innovasjon i den bredere GameFi-industrien gjennom sin banebrytende Metagrants-ordning. Utviklere kan sende inn søknader om finansiering for å få støtte til opprettelsen av nye eksklusive titler. Disse bidragene samles og presenteres for MCADE-tokeneiere som stemmer på favorittene sine.

Ved å overlate kontrollen over spillene som utvikles til fellesskapet, lar Metacade GameFi-industrien dra nytte av å ha spill som spillerne vil ha på plattformen sin, samtidig som de gir sårt tiltrengt utviklingserfaring til de mest talentfulle spillutviklerne. På den måten har de tilgang til de nyeste og beste Web3-teknikkene i arbeidet sitt, og kan samtidig holde Metacade i forkant av konkurrentene.

Metacade: den beste krypto gaming-mynten med 10x avkastning i 2023

MCADE presale gir investorer en unik mulighet til å kjøpe token i et av de mest spennende kryptospillprosjektene i metaverset. Den nåværende prisen på $0.013 i fase 3 av presale kan framstå undervurdert, selv under nåværende bjørnemarkedsforhold.

Eksperter forventer at Metacade sitt presale raskt vil bli fullstendig utsolgt på hvert trinn, noe som gjør MCADE til et må-kjøpe-token før prisen øker. Med 10x omsetning som ser ut til å være mulig i 2023, er det et godt tidspunkt for investorer å skaffe seg MCADE-tokenet.