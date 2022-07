Viktige takeaways

KuCoin, nå den 5. rangerte børsen, ble verdsatt til 10 milliarder dollar etter nylig innsamling av 150 millioner dollar

Jeg intervjuet administrerende direktør Johnny Lyu, som hevder at det europeiske markedet er nøkkelen for KuCoin

Markedet er for tiden inne i ny kryptovinter, men KuCoin er godt posisjonert, fastslår Lyu

Lyu bekrefter også at KuCoin ikke har noen planer om å offentliggjøres, og fokuserer på å innovere og redusere krypto-inngangsbarrierer i stedet

KuCoin er den femte rangerte børsen per CoinMarketCap, med en ganske eksplosiv vekst siden lanseringen i 2017.

Tidligere i år samlet den inn over 150 millioner dollar i en pre-serie B-runde, som verdsatte den til høye 10 milliarder dollar. Noen andre kunngjøringer har nylig også fanget min oppmerksomhet. En jeg fant spesielt interessant var lanseringen av en haug med euro-handelspar, som som europeer er hyggelig å se.

Dominansen til dollaren (så vel som den mye kritiserte dollar stablecoinen USDT) som den første fiat-valutaen for krypto er virkelig svimlende, og et faktum som blir desto mer gripende ettersom USD fortsetter å styrke seg mot andre valutaer i (DXY) indeksen, og er opp kolossale 11 % i år).

Dette og andre spørsmål, inkludert potensialet til å bli offentlig, 2020-hacket påført av KuCoin, regulering, lavere avgifter på tvers av bransjen og sammenlignbare med Coinbase & Binance, inngår i intervjuet med KuCoin-sjef Johnny Lyu for CoinJournal.

Det var et veldig interessant intervju, spesielt med tanke på at vi nå har å gjøre med et bjørnemarked i krypto, med en tilbaketrekking i volum over hele rommet og fritt fallende priser. Hele intervjuet er nedenfor.

CoinJournal (CJ): Du lanserte denne uken flere euro-handelspar (som jeg satte stor pris på, siden jeg er fra eurosonen!). Hvorfor gjorde du dette, og hva tror du er årsaken til at euroen har ligget så langt bak dollaren når det gjelder å gå inn i krypto?

Johnny Lyu (JL): Det europeiske kryptomarkedet er et av KuCoins nøkkelmarkeder, og KuCoin er forpliktet til å tilby en brukervennlig kryptohandelstjeneste for europeiske investorer. I mars integrerte KuCoin SEPA-betalinger, slik at brukere kan sette inn EUR i KuCoin og følge kjøp av kryptovaluta.

For å utvide fiat-til-krypto-handelstjenester, legger KuCoin til EUR-handelspar som gjør det mulig for kryptobrukere å gjøre umiddelbare konverteringer mellom euro og kryptovalutaer. Ved å støtte disse EUR-fiat-handelsparene, styrker KuCoin sin tilstedeværelse på tvers av det europeiske kryptomarkedet, som fortsetter å se sterk vekst.

Når det gjelder grunnen til at EUR ikke har klart seg bedre enn dollaren når det gjelder å gå inn i krypto, er det først og fremst fordi dollaren, som en global reservevaluta, er dominerende på mange felt.

På den annen side er adopsjonsberegningene for krypto på det amerikanske markedet mye bedre enn på det europeiske markedet. I følge Into The Cryptoverse-rapporten utgitt av KuCoin fra mars 2022, er 27 % av amerikanske voksne i alderen 18-60 kryptoinvestorer. Mens i Tyskland, det mest kryptovalutavennlige landet i Europa, er tallet bare 16%.

Men gode ting tar tid, og jeg tror etter hvert som kryptoadopsjon øker i det europeiske markedet og flere innovative produkter dukker opp, vil EUR bevege seg raskt for å ta igjen dollaren med hensyn til å vokse inn i krypto.

CJ: Din imponerende pengeinnsamling i mai verdsatte KuCoin til 10 milliarder dollar. Var det en lettelse å sikre denne finansieringen og verdsettelsen rett før markedet startet sin mest voldsomme nedtur?

JL: Denne finansieringen er inspirerende. Den nye tilstrømningen av kapital vil tillate KuCoin å gå utover sentraliserte handelstjenester og utvide sin tilstedeværelse i Web-3.0. I mellomtiden vil denne finansieringen hjelpe oss med å navigere i nedgangen i bransjen, selv om vi er godt posisjonert for et langvarig bjørnemarked.

CJ: Hvor godt posisjonert er KuCoin for å klare et langvarig bjørnemarked, og har volumet falt mer enn du ville ha forventet under dette salget?

JL: Kryptomarkedet er inne i en ny kryptovinter, med betydelige fall i markedsverdi og handelsvolum. Men for KuCoin, basert på vår kontinuerlige forretningsekspansjon og stabile globale utforming, er vårt handelsvolum og brukervekst i første halvdel av 2022 fortsatt imponerende: I første halvdel av 2022 har KuCoins handelsvolum, inkludert spot- og futureshandel, overskredet 2 billioner dollar, en økning på 180 % sammenlignet med samme periode i 2021. Ser vi på forskjellige markeder, klarte Europa seg bedre enn andre når det gjelder veksthastighet, og oppnådde et totalt volum på 481 milliarder dollar med 381 % vekst sammenlignet med samme periode i fjor . I Latin-Amerika, og Afrika og Midtøsten er et samlet volum på 453 milliarder dollar og 392 milliarder dollar oppnådd, og vekstraten er henholdsvis 189 % og 152 %.

For oss kan bjørnemarkedet by på flere utfordringer. Likevel, med en riktig retning og fast tro på utvikling, er vi 100 % sikre på å slå gjennom mer for brukerne og bransjen på en fantastisk måte.

CJ: Har du noen planer om å følge Coinbase og gå på børs? Har nedturen påvirket dine tanker om mulig tidspunkt for offentliggjøring?

JL: Vi fokuserer for tiden innsatsen og ressursene våre på å utvikle innovative produkter for å senke inngangsbarrierer for kryptomarkedet for brukere og fremme global reguleringsinnsats av KuCoin for å bedre betjene globale kryptobrukere. Så på kort sikt har vi ingen planer om å gå på børs.

CJ: Hvorfor vil du råde kunder til å handle på Kucoin i motsetning til Coinbase, Binance eller noen av de andre børsene?

JL: Når det gjelder dette spørsmålet er det første jeg vil si at vi respekterer enhver konkurrent. Den kontinuerlige veksten, gjennombruddet og fremgangen i bransjen, sammen med våre konkurrenter, har utvilsomt fremmet den raske utviklingen av bransjen.

I løpet av disse årene med utvikling har KuCoin blitt kalt «People’s Exchange» av våre brukere, som også viser de viktigste funksjonene og fordelene ved KuCoin. Her er bare noen av dem.

Hos KuCoin kan brukere nyte godt de laveste transaksjonsgebyrene i bransjen. Handelsgebyrene på KuCoin starter på 0,1 %, både for produsenter og tarere. I tillegg, hvis du bruker KCS til å betale for handelsgebyrer, har du rett til 20 % rabatt.

I KuCoin kan VIP-brukere (Lv 12) nyte maksimalt -0,005 % Maker-gebyr og 0,02 % Taker-gebyr. Som et hjem for skjulte edelstener, gir KuCoin brukere muligheten til å være de første til å berøre mange kryptoedelstener. Vi tilbyr nå over 700 digitale eiendeler. Og vi tilbyr mange passive opptjeningsalternativer i KuCoin Earn, som staking, burning drops og mer slik at brukerne kan tjene med lav risiko, noe som er mer praktisk i bjørnemarkedet.

CJ: En nylig trend blant børser har vært en kamp om å redusere avgifter. Hva er dine tanker om dette og hvordan kommer KuCoins strategi inn her?

JL: Dette er gode nyheter for brukere over hele verden. I denne forbindelse har vi alltid vært stolte av å tilby de laveste handelsgebyrene for globale brukere, noe som også er et sterkt bevis på KuCoins ambisjon om å tilby tjenester for alle klasser av investorer og senke bransjeterskelen for globale brukere.

Vi har redusert handelsgebyrene for brukere i alle aspekter. For eksempel gir vi for øyeblikket nye brukere en nykommer-gavepakke verdt opptil 500 USDT slik at brukerne kan starte sin kryptoreise problemfritt. Brukere som har KCS får 20 % ekstra rabatt på handelsgebyrer.

Brukere med forskjellige VIP-nivåer og krav til handelsvolum har tilsvarende gebyrrabatter osv. Rabattkuponger for handelsgebyrer gis også ofte til våre brukere med forskjellige handelspreferanser, og dermed kan en bedre handelsopplevelse med lavere kostnader nytes fra mange aspekter.

CJ: KuCoin ble utsatt for et hack tilbake i 2020, men fikk likevel tilbake en stor del av midlene (og kundene ble kompensert). Skulle en uheldig hendelse oppstå igjen, er dette din praksis fremover, og tror du at offentliggjøring kan bidra til å dempe bekymring hos nye kunder om at sikkerhet kan være et problem blant kryptovalutabørser?

JL: Hendelsen i 2020 var en tøff leksjon for oss og bransjen også. Men det som betyr noe til slutt, er at vi var i stand til å bevise for våre globale brukere at teamets raske reaksjonstid og jevne prosessoppløsning førte til en god løsning i løpet av en kort periode under hele verdens årvåkne øyne.

Og etter vår mening er det til en viss grad nyttig på et psykologisk nivå å dempe brukernes bekymringer om sikkerhet ved offentliggjøring. Men et robust sikkerhetssystem er mer avgjørende. Så vi er mer villige til å fokusere på byggingen av et globalt sikkerhetsekspertteam, kontinuerlig optimalisering av systemet og det uforgjengelige sikkerhetsforsvaret av plattformen til enhver tid for å kontinuerlig bringe den ultimate sikkerhetsopplevelsen til brukerne.

CJ: Mange børser, som Binance, har hatt godt publiserte kamper med regulatorer. Frykter eller ønsker du økt reguleringskontroll i rommet velkommen?

JL: Det er ansvaret og forpliktelsen til enhver global børs å respektere lovene, forskriftene og retningslinjene i forskjellige land og regioner, for å bekjempe terrorisme og opprettholde resolutt bekjempelse av hvitvasking av penger.

Det er også viktig å presse kryptoindustrien mot vekst på en bedre måte, og dette er kursen KuCoin har og har fulgt helt fra starten av etableringen også. I tillegg avsluttet KuCoin en innsamlingsrunde på $150 millioner før Series B, som vil støtte KuCoins globale reguleringsinnsats for å bedre betjene 18 millioner brukere i over 200 land og regioner.

Generelt vil vi fortsette å være «People’s Exchange», akkurat som slagordet vårt sier, noe som betyr at vi vil utvikle oss basert på kundenes behov.