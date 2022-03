Kryptovalutaer stiger på bakgrunn av sanksjoner

Krigen i Ukraina har blitt et vendepunkt i verdensordenen på mange måter, og et har vært å vise frem kraften og bruken av digitale valutaer, skrev BBC.

Bitcoin opp 14 %, Ethereum 11 %

Bitcoin ( BTC/USD ) har steget 14 % i løpet av de siste 24 timene, og handles for $43 000 i skrivende stund. Økningen de siste 7 dagene kommer til i underkant av 18 %. Den nest største kryptovalutaen, Ethereum ( ETH/USD ), har steget med 11 % på 24 timer. Dens ukentlige gevinster er rundt 15 %.

Binance Coin ( BNB/USD ), den fjerde største kryptoen og det opprinnelige tokenet til Binance, den største kryptobørsen etter handelsvolum, steg 9 % i dag og 12 % de siste 7 dagene.

Utviklingen kommer midt i rapporter om at Binance ikke vil blokkere russiske brukeres kontoer til tross for at de blir bedt av den ukrainske regjeringen om å gjøre det. Kryptoutveksling Kraken har også nektet.

Russland vil bruke krypto for å omgå sanksjoner

Søndag oppfordret Ukrainas minister for digital transformasjon Mykhailo Fedorov alle store kryptobørser til å blokkere russiske brukere. Han tvitret:

Det er avgjørende å fryse ikke bare adressene knyttet til russiske og hviterussiske politikere, men også for å sabotere vanlige brukere.

Den ukrainske regjeringen er bekymret for at Russland vil bruke krypto for å omgå vestlige sanksjoner, og bli fratatt tilgang til det globale finanssystemet.

Millioner i Bitcoin strømmer inn fra givere

I Ukraina har anonyme enheter donert mer enn 11 millioner dollar i Bitcoin til krigsinnsatsen så langt, rapporterte verdensmedier. Den ukrainske regjeringen, frivillige grupper og frivillige organisasjoner samlet inn pengene ved å annonsere Bitcoin-lommebokadressene deres på nettet. Tusenvis av donasjoner er gitt.

Den ukrainske regjeringen tok til Twitter for å samle inn penger lørdag ettermiddag, og la ut:

Stå sammen med folket i Ukraina. Godtar nå kryptovalutadonasjoner. Bitcoin, Ethereum og USDT.

Til tross for nøling fra ledende figurer innen krypto, som Ethereum-medgrunnlegger Vitalik Buterin, hadde adressene til to cryptocurrency-lommebøker samlet seg mer enn 5 millioner dollar i løpet av åtte timer.

Ifølge innsidere har krypto dukket opp som et kraftig alternativ ettersom noen crowdfunding- og betalingsselskaper har nektet å tillate donasjoner til grupper som støtter det ukrainske militæret.