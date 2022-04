KuCoin lanserer $100M Creators Fund

Ledende kryptobørs KuCoins risikokapitalarm KuCoin Ventures og KuCoin NFT Marketplace-Windvane har lansert et «Creators Fund» verdt 100 millioner dollar, erfarer Coin Journal fra en pressemelding.

Fondet vil støtte NFT-prosjekter i tidlig fase innen områder som kunst, sport, kjendiser, asiatisk kultur med mer. 99 fremragende NFT-skapere vil bli invitert til å øke hastigheten på Web3-veksten ved å bli med på Windvane NFT-markedsplassen.

Windvane tilbyr NFT-pregedrift, handel og mer

KuCoins desentraliserte NFT-markedsplass tilbyr NFT pregning, lagring, handel, administrasjon og mange andre tjenester. Den har som mål å være en omfattende plattform som er kompatibel med vanlige NFT-blokkjeder som ETH, BSC og FLOW.

Hjelper unge artister og skapere

«Creators Fund» vil hjelpe unge artister med å vise frem talentene sine offentlig, og bygge en mye friere, mer likeverdig og mer demokratisk desentralisert NFT-markedsplass. Det vil også tilby innovativ teknologi for å lette NFT-romutvikling og bidra til å bygge et mangfoldig Web 3-rike.

Windvane vil støtte INO-er (Initial NFT Offering) gjennom KuCoins forbløffende trafikk og assistanse fra KOL-er og viktige knutepunkter.

Johnny Lyu, administrerende direktør i KuCoin, kommenterte:

På det nåværende stadiet av KuCoins omfattende og dyptgående utvidelse av Web 3.0- og NFT-feltene og utdyping av KuCoin-økosystemet, vil lanseringen av et $100 millioner «Creators Fund» utvilsomt gi en sterk impuls til utviklingsprosessen vår. $100M «Creators Fund» vil støtte NFT-skapere og -prosjekter, som ytterligere vil konsolidere den metaverse infrastrukturen. Vi er glade for å se den raske utviklingen av NFT-er og deres integrasjon med sport, kultur, spill, kjendiser osv. KuCoin NFT Marketplace – Windvane ønsker å bygge bro mellom Web 2.0 og Web 3.0 ved å støtte flere skapere til å lansere sine NFT-er eller prosjekter og lage en mer integrert NFT-verden med lavere inngangsbarriere for brukere.

Justin Chou, KuCoin Ventures» Chief Investment Officer, la til:

KuCoin NFT Marketplace – Windvane er en fremvoksende markedsplass. Med sitt bruker-først og fellesskapsdrevne oppdrag, vil Windvane støtte Web 3.0-skapere globalt for å revolusjonere NFT-industrien. Vi er henrykte over å samarbeide med Windvane for å lansere $100 Million «Creators Fund», som vi tror vil være til nytte for brukere, skapere, fellesskap og prosjektgründere i Web 3.0-verdenen.