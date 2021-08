Det nye Proof of Work mining pool-prosjektet gir rabattordninger til minere som bruker fornybar energi

Kryptobørsen KuCoin avslørte i går sitt nye Proof of Work (PoW) mining pool-prosjekt, kalt KuCoin Pool. Minere kan koble sine rigger opp til poolen for å få rabatt på mining-gebyrer, og en mer konsistent inntekt.

Blokkjeder som bruker PoW konsensusmekanismen er avhengige av et nettverk av minere som «miner» transaksjonsblokker ved å løse kryptografiske problemer. Den store mengden arbeid som må gjøres av minerene for å delta i denne prosessen beskytter PoW-blokkjedene fra aktører med dårlige intensjoner, dermed blir de svært sikre.

Det at flere minere har blitt med i PoW-nettverkene, og at vanskelighetsgraden på miningen har økt, har ført til at det har blitt stadig vanskeligere for enkeltpersoner å konkurrere mot de enorme mining-farmene som drives av store selskaper — derav fremveksten av mining pools hvor enkeltpersoner kan slå seg sammen for å mine.

KuCoin Pool ønsker å bidra til sikkerheten hos de ulike blokkjedene og utvikle seg til å bli den største PoW mining pool-løsningen i verden. KuCoin Pool er bygget på offentlige blokkjeder som Bitcoin, Ethereum og Bitcoin Cash, dermed gir de nøyaktig informasjon om hashrate, og garanterer minerne en inntekt.

Administrerende direktør hos KuCoin, Johnny Lyu, sa, «For eksisterende KuCoin-brukere kommer det til å være svært enkelt å sette opp sine egne mining-maskiner for å generere en passiv inntekt ganske umiddelbart. Minere kan dra nytte av den enkle plattformen og dens funksjoner for å komme i gang svært raskt. Pool-teamet vårt kommer også til å jobbe for å tilby miljøvennlige mining-løsninger. Alle minere som benytter seg av fornybar energi kommer til å få rabatter på mining-gebyrene».

Teamet bak den nye pool-ordningen har mange års erfaring innen kryptomining, og har klart å skape en praktisk plattform for minere og økt mining-effektivitet. Bidragsytere mottar belønningene sine mer effektivt, og får lavere gebyrer enn hos andre pools.

Børsen planlegger å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle sine kunder ved å senke barrierene for nye minere. Brukere trenger ikke engang å installere og kjøre sin egen programvare i fremtiden, straks KuCoin introduserer skybasert mining.