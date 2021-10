Presset fra forrige måneds nye kryptoforbud fra People’s Bank of China har påvirket børser med kinesiske brukere

KuCoin er nå en av mange kryptoaktører som vil slutte å tilby sine tjenester til kinesiske brukere. Ifølge selskapet ble avgjørelsen tatt for å overholde People’s Bank of China (PBoC) sitt nye forbud, som har gjort all kryptotrading ulovlig. Sentralbanken fikk ni andre myndighetsorganer til å vedta beordringen i slutten av forrige måned. Innføringen av forbudet ble begrunnet med risikoen for kriminalitet og svindel assosiert med bruken av kryptovaluta.

KuCoin, som ble grunnlagt i 2013, informerte den 3. septemer de kinesiske brukerne av plattformen den om at de er nødt til å avslutte alle sine posisjoner og ta ut midlene fra plattformens wallet innen utgangen av året. Børsen sa at de kom til å fortsette å gi påminnelser til berørte kunder via e-post inntil fristen den 31. desember. KuCoin forklarte også at som følge av forbudet har de gjennomført en intern gjennomgang, og har konkludert med at det beste alternativet for børsen er å trekke seg ut av landet.

PBoC har gått hardt ut mot kryptoselskaper i Kina det siste året. Utviklingen av landets egne CBDC, Digital Yuan, er i gang, og myndighetene har strammet kraftig inn på lovverket relatert til kryptovaluta. Det er ikke bare trading som har blitt et offer for de nye innstrammingene, kinesiske myndigheter har også slått ned på kryptomining, og hevder forbudet mot mining ble gjort av miljøhensyn.

KuCoins kunngjøring kommer bare en uke etter at Huobi delte lignende nyheter. Kryptobørsen Huobi informerte offentligheten om at de ikke lenger kommer til å akseptere nye brukere fra Kina. Børsen la til at de gradvis kommer til å stenge alle aktive kontoer i regionen innen 31. desember. Siden har Huobi tatt ut 100 000 bitcoins fra miningpoolen sin for å opprette et fondt verdt $4 milliader, som visstnok skal brukes for å tilrettelegge for uttak fra brukerne.

«Huobi Global kommer gradvis til å stenge alle eksisterende brukerkontoer fra Fastlands-Kina frem til 24:00 (UTC+8) 31. desember 2021, og vil sørge for at brukernes midler er sikre. Vi kommer til å informere brukerne om de konkrete detaljene via offentlige kunngjøringer, e-post, innboksmeldinger, etc.»

Huobi hadde allerede begynt å flytte deler av driften sin med formål om å redusere sin drift i Kina. Børsen forventes nå å flytte fokuset sitt til mer kryptovennlige lokasjoner som blant annet Singapore. I tillegg til Huobi har også Binance kunngjort at de har sluttet å akseptere registreringer fra kinesiske telefonnumre, og Binance-appen er ikke lenger tilgjengelig i regionen.

«Binance tar etterlevelse av lover og reguleringer på stort alvor, og er dedikerte til å følge de lokale kravene i alle områder vi har tilstedeværelse i,» sa en talsperson fra Binance til CNBC.